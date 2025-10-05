افشاگری مرکل علیه اقدام لهستان درباره روسیه

«آنگلا مرکل» صدراعظم اسبق آلمان، فاش کرد که در سال ۲۰۲۱ پیشنهاد کرده بود اتحادیه اروپا در قالبی تازه به طور مستقیم با مسکو وارد گفت‌وگو شود تا از تشدید بحران اوکراین جلوگیری شود، اما لهستان و کشورهای حوزه بالتیک با این طرح مخالفت کردند.

به گزارش تابناک به نقل از راشا تودی، آنگلا مرکل صدراعظم اسبق آلمان، گفته است که چند ماه پیش از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، پیشنهاد ایجاد «فرمت جدیدی» برای گفت‌وگو با روسیه را مطرح کرده بود، اما کشورهای لهستان و بالتیک (لتونی، لیتوانی و استونی) با آن مخالفت کردند.

مرکل که در سال ۲۰۲۱ پس از ۱۶ سال حضور در مقام صدراعظمی بزرگترین اقتصاد اروپا از مقام خود کناره‌گیری کرد، در مصاحبه‌ای با کانال یوتیوب مجارستانی پارتیزان (Partizan) گفت: «در ژوئن (تیرماه) ۲۰۲۱ احساس کردم ولادیمیر پوتین دیگر توافق مینسک را جدی نمی‌گیرد، و به همین دلیل می‌خواستم یک قالب تازه برای گفت‌وگو ایجاد کنیم تا بتوانیم به عنوان اتحادیه اروپا به طور مستقیم با او صحبت کنیم ولی برخی از اروپایی‌ها در راس آنها کشورهای بالتیک و لهستان از این طرح حمایت نکردند، زیرا نگران بودند که این اقدام باعث از بین رفتن سیاست واحد اتحادیه در قبال روسیه شود.»

وی افزود که در نهایت تمایلی برای تدوین چنین سیاست مشترکی در اتحادیه اروپا وجود نداشت و پیشنهاد او کنار گذاشته شد.

توافق‌های مینسک که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ با میانجی‌گری آلمان و فرانسه میان اوکراین و روسیه امضا شد، با هدف توقف درگیری‌ها در منطقه دونباس طراحی شده بود. اما مسکو بارها غرب و کی‌یف را متهم کرده است که این توافق‌ها را اجرا نکردند.

پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲، هم مرکل و هم فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور پیشین فرانسه، اذعان کردند که توافق مینسک در عمل برای «خرید زمان» و تقویت نظامی اوکراین با حمایت ناتو طراحی شده بود؛ موضوعی که ولادیمیر پوتین آن را «یک فریب آشکار» خوانده است.

مرکل همچنین تاکید کرد که اتحادیه اروپا برای تضمین استقلال و بقای اوکراین باید از نظر نظامی قدرتمندتر شود، اما در عین حال نباید دیپلماسی را کنار بگذارد و باید بیندیشد که چگونه می‌توان از مسیر گفت‌وگو به صلح رسید.»

از سوی دیگر، روسیه بارها اعلام کرده است که آماده مذاکره برای پایان دادن به درگیری است، اما به دلیل نبود پیشنهادهای معقول از سوی کی‌یف و حامیان غربی‌اش، ناچار است اهداف خود را در میدان نبرد دنبال کند.