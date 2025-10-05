واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال

صالح حردانی بازیکن ملی پوش استقلال که در مصاف با چادرملو به عنوان کاپیتان نیز در زمین حضور داشت، درباره تساوی ۱-۱ با این تیم گفت: «جا دارد از همه هواداران استقلال تشکر کنم. از طرف مجموعه تیم به آنها قول می‌دهم که شرایط استقلال در ادامه فصل خیلی بهتر می‌شود. به ما و به تیم اعتماد کنند.»

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، او به شایعه خداحافظی سرمربی استقلال در رختکن اینطور واکنش نشان داد: «ساپینتو خداحافظی نکرد. برای تیم آرزوی موفقیت کرد و همینطور برای بازیکنانی که به تیم ملی رفتند. انشاالله دوباره همه در کنار هم شروع می‌کنیم.»

حردانی درباره نتیجه نگرفتن استقلال گفت: «بازیکنان جدیدی گرفتیم و شک نکنید در ادامه فصل تیم ما بالانس می‌شود و عملکرد خیلی بهتری خواهیم داشت.»

صالح در خصوص دعوت شدنش به تیم ملی نیز گفت: «خدا را شکر توانستم دعوت شوم. امیدوارم بتوانم برای تیم ملی کشورم افتخارآفرینی کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.»

او در واکنش به اینکه به خاطر هزینه‌های بالای باشگاه برای نفرات خارجی، بین بازیکنان این تیم دو قطبی ایجاد شده، تاکید کرد: «اصلا بحث این چیزها نیست. دو قطبی در تیم ما اصلا وجود ندارد. بچه‌های ما همه با هم رفیق هستند و پشت یکدیگر ادامه می‌دهیم. انشاالله برای نام بزرگ استقلال می‌جنگیم. هیچ مشکلی درون تیم ما نیست و همه پشت هم ادامه می‌دهیم.»

او درباره کاپیتانی خودش در این بازی پاسخ داد: «کاپیتانی در باشگاه بزرگ استقلال، آرزوی هر بازیکنی است. به گذشته نگاه کنید و ببینید چه کسانی این بازوبند را بسته‌اند و من هم باعث افتخارم است در این جمع قرار گرفتم. امیدوارم بتوانم از این شرایط به خوبی استفاده کنم و در خدمت تیم استقلال باشم.»

صالح حردانی در پایان در خصوص اینکه ابتدای فصل در ترکیب نبود اما از این شرایط عبور کرد، توضیح داد: «وظیفه من این است که طبق قراردادم عمل کنم و تمریناتم را ادامه دهم. کادر فنی و سرمربی تصمیم می‌گیرند که کدام بازیکن بازی کند. وظیفه من این است که بهترین عملکرد را در اختیار تیم قرار دهم.»