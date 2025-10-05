En
واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال

صالح حردانی بازیکن ملی پوش استقلال که در مصاف با چادرملو به عنوان کاپیتان نیز در زمین حضور داشت، درباره تساوی ۱-۱ با این تیم گفت: «جا دارد از همه هواداران استقلال تشکر کنم. از طرف مجموعه تیم به آنها قول می‌دهم که شرایط استقلال در ادامه فصل خیلی بهتر می‌شود. به ما و به تیم اعتماد کنند.»
واکنش حردانی به شایعات منفی درباره استقلال

به گزارش تابناک به نقل از ورزش سه، او به شایعه خداحافظی سرمربی استقلال در رختکن اینطور واکنش نشان داد: «ساپینتو خداحافظی نکرد. برای تیم آرزوی موفقیت کرد و همینطور برای بازیکنانی که به تیم ملی رفتند. انشاالله دوباره همه در کنار هم شروع می‌کنیم.»

حردانی درباره نتیجه نگرفتن استقلال گفت: «بازیکنان جدیدی گرفتیم و شک نکنید در ادامه فصل تیم ما بالانس می‌شود و عملکرد خیلی بهتری خواهیم داشت.»

صالح در خصوص دعوت شدنش به تیم ملی نیز گفت: «خدا را شکر توانستم دعوت شوم. امیدوارم بتوانم برای تیم ملی کشورم افتخارآفرینی کنم و بهترین عملکرد را داشته باشم.»

او در واکنش به اینکه به خاطر هزینه‌های بالای باشگاه برای نفرات خارجی، بین بازیکنان این تیم دو قطبی ایجاد شده، تاکید کرد: «اصلا بحث این چیزها نیست. دو قطبی در تیم ما اصلا وجود ندارد. بچه‌های ما همه با هم رفیق هستند و پشت یکدیگر ادامه می‌دهیم. انشاالله برای نام بزرگ استقلال می‌جنگیم. هیچ مشکلی درون تیم ما نیست و همه پشت هم ادامه می‌دهیم.»

او درباره کاپیتانی خودش در این بازی پاسخ داد: «کاپیتانی در باشگاه بزرگ استقلال، آرزوی هر بازیکنی است. به گذشته نگاه کنید و ببینید چه کسانی این بازوبند را بسته‌اند و من هم باعث افتخارم است در این جمع قرار گرفتم. امیدوارم بتوانم از این شرایط به خوبی استفاده کنم و در خدمت تیم استقلال باشم.»

صالح حردانی در پایان در خصوص اینکه ابتدای فصل در ترکیب نبود اما از این شرایط عبور کرد، توضیح داد: «وظیفه من این است که طبق قراردادم عمل کنم و تمریناتم را ادامه دهم. کادر فنی و سرمربی تصمیم می‌گیرند که کدام بازیکن بازی کند. وظیفه من این است که بهترین عملکرد را در اختیار تیم قرار دهم.»

۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
