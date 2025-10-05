En
ارتش رژیم اسرائیل: آتش بس در غزه وجود ندارد!

با وجود اینکه رئیس جمهور آمریکا اخیراً اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید حملات خود به غزه را متوقف کند تا توافق تبادل اسیران با حماس اجرا شود، اما رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آتش بسی در غزه وجود ندارد.
ارتش رژیم اسرائیل: آتش بس در غزه وجود ندارد!

به گزارش تاباک به نقل از ایسنا، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از غربی‌ترین نقطه در کریدور نتساریم بازدید میدانی کرده و با سربازان و فرماندهان صحبت کرد.

او با اشاره به مذاکرات توافق، گفت: «آتش‌بسی وجود ندارد، اما تغییری در وضعیت عملیاتی ایجاد شده است. رهبری سیاسی اسرائیل از ابزارها و دستاوردهایی که شما با اقدام نظامی به دست آورده‌اید، استفاده می‌کند و آن را به یک دستاورد سیاسی تبدیل می‌کند. اگر تلاش سیاسی موفقیت‌آمیز نباشد، ما به جنگ باز خواهیم گشت.»

او گفت: «این کارزار هنوز تمام نشده است. اگر توافقی حاصل شود، ما مناطق تحت کنترل خود را آماده و حفظ خواهیم کرد که امکان انعطاف‌پذیری کامل عملیاتی و بازگشت به هر مکان لازم را فراهم می‌کند.»

زامیر افزود: «ما امیدواریم که به زودی شاهد بازگشت همه ۴۸ اسیر اسرائیلی باشیم. این یک ضرورت است.»

گزارش خطا
