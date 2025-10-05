ارتش رژیم اسرائیل: آتش بس در غزه وجود ندارد!

به گزارش تاباک به نقل از ایسنا، ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از غربیترین نقطه در کریدور نتساریم بازدید میدانی کرده و با سربازان و فرماندهان صحبت کرد.
او با اشاره به مذاکرات توافق، گفت: «آتشبسی وجود ندارد، اما تغییری در وضعیت عملیاتی ایجاد شده است. رهبری سیاسی اسرائیل از ابزارها و دستاوردهایی که شما با اقدام نظامی به دست آوردهاید، استفاده میکند و آن را به یک دستاورد سیاسی تبدیل میکند. اگر تلاش سیاسی موفقیتآمیز نباشد، ما به جنگ باز خواهیم گشت.»
او گفت: «این کارزار هنوز تمام نشده است. اگر توافقی حاصل شود، ما مناطق تحت کنترل خود را آماده و حفظ خواهیم کرد که امکان انعطافپذیری کامل عملیاتی و بازگشت به هر مکان لازم را فراهم میکند.»
زامیر افزود: «ما امیدواریم که به زودی شاهد بازگشت همه ۴۸ اسیر اسرائیلی باشیم. این یک ضرورت است.»