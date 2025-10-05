حماس ادعای رسانه سعودی را تکذیب کرد 

به گزارش تابناک، جنبش مقاومت اسلامی حماس روز یکشنبه اعلام کرد که برخی پایگاه‌های خبری و رسانه‌ای، ادعاهایی را به نقل از یک منبع از جنبش حماس در گفت‌وگو با شبکه الحدث مطرح کرده‌اند که بر اساس آن این جنبش با تحویل تدریجی سلاح خود تحت نظارت بین‌المللی موافقت کرده است اما این اخبار بی‌پایه و اساس و دروغ است.

حماس تاکید کرد: ما تاکید می‌کنیم بیانیه‌ها و اظهارات رسمی از طریق پایگاه رسمی جنبش حماس و کانال رسمی آن در تلگرام منتشر شده و رسانه‌ها را به بررسی دقیق پایگاه رسمی جنبش حماس دعوت می‌کنیم.

پیش از این شبکه العربیه/الحدث ادعا کرد که حماس با تحویل سلاح به یک نهاد فلسطینی ـ مصری با نظارت بین‌المللی موافقت کرده است.