En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیکر یکی از سرداران شهید گلستانی به میهن بازگشت

روابط عمومی سپاه گلستان گفت: پیکر یکی از سرداران شهید استان در میان شهدای تازه تفحص‌شده از مناطق عملیاتی جنوب کشور در مرز شلمچه کشف شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۵۴
| |
2 بازدید
پیکر یکی از سرداران شهید گلستانی به میهن بازگشت

به گزارش تا، در تازه‌تریبناکن عملیات تفحص شهدای دفاع مقدس که در مناطق عملیاتی جنوب کشور انجام شده است، پیکر تعدادی از شهدای تازه شناسایی‌شده به کشور بازگردانده شده‌اند.

روابط عمومی سپاه استان گلستان که در منطقه حضور دارد، اعلام کرد در میان این شهدای والامقام، پیکر یکی از سرداران شهید استان گلستان نیز کشف شده است.

این خبر موجب افزایش بار عاطفی و معنوی بازگشت پیکرهای مطهر شهدا برای مردم شهیدپرور گلستان شده است. هویت این سردار رشید استان هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و پس از انجام مراحل شناسایی، اطلاعات دقیق‌تر به اطلاع عموم خواهد رسید.

مردم استان گلستان همواره با ارج نهادن به فداکاری‌های شهدا و ایثارگران، بازگشت این عزیزان را به خاک وطن را گرامی می‌دارند و آماده برگزاری مراسم استقبال باشکوه هستند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استان گلستان پیکر شهدا بازگشت پیکر دفاع مقدس تفحص شهدا خبر فوری
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: غبارروبی مزار شهدا
کشف پیکر سه شهید در منطقه عملیاتی زرباطیه عراق
۶۹ شهید تازه تفحص شده از شلمچه وارد کشور می‌شود
پیکر مطهر ۳۲ شهید از مرز شلمچه وارد می‌شود
پیکر ۵۵ شهید دفاع مقدس به آغوش وطن بازگشت
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۰۲ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeo
tabnak.ir/005aeo