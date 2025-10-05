تحریف تاریخ توسط فدراسیون والیبال؛ زنان ایران ۹ سال پیش هم قهرمان شده بودند!

نگار کیانی که عضوی از تیم قهرمان در مسابقات آسیای مرکزی به میزبانی مالدیو در سال ۱۳۹۵ بود و حتی عنوان بهترین لیبرو را هم از آن خود کرده بود، امروز در صفحه شخصیاش عکسی از همان قهرمانی که خودش و همبازیانش مدال طلا بر گردن دارند را به اشتراک گذاشت و نوشت: «چجوری یادتون میره و میگید قهرمانی بعد از ۶۲ سال».
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ظهر امروز اتفاق قابلتوجه و ارزشمندی برای ورزش ایران به خصوص بخش زنان افتاد و تیم ملی والیبال زنان ایران موفق شد مدال طلای مسابقات آسیای مرکزی را از آن خود کند.
تیم ملی والیبال زنان ایران با هدایت «لی دو هی» در فینال مسابقات آسیای مرکزی (کاوا) که به میزبانی ازبکستان برگزار شد، به مصاف ازبکستان رفت و با پیروزی مقابل این تیم قهرمان شد.
زنان والیبالیست ایران در مرحله مقدماتی با کسب سه برد متوالی و ۹ امتیاز به عنوان صدرنشین فینالیست شدند و دیدار نهایی این رقابتها را هم با برتری سه بر صفر پشت سرگذاشتند تا با چهار برد متوالی قهرمان آسیای مرکزی شوند. بدین ترتیب تیم ملی والیبال زنان از رتبه ۶۲ ردهبندی جهانی به جایگاه ۴۷ صعود کرد.
قهرمانی تیم ملی والیبال زنان آنقدر ارزشمند بود که بلافاصله تیترهایی، چون «تاریخسازی» برای آن استفاده شود و مهمتر اینکه رسانه رسمی فدراسیون والیبال از جملاتی مثل «نخستین مدال طلای تاریخ والیبال زنان ایران» یا «طعم قهرمانی پس از ۶۲ سال فعالیت»، برای این موضوع بهره ببرد. در بخش پایانی گزارش رسانه فدراسیون آمده است: «تیم ملی والیبال زنان ایران نخستینبار در سال ۱۳۴۲ تشکیل شد. این موفقیت بزرگ، پایان سالها تلاش و پشتکار بدون مدال طلای نسلهای مختلف والیبال زنان ایران است؛ افتخاری که نمادی از غرور، اتحاد و توان ایرانی بهشمار میآید و بار دیگر ثابت کرد که با ایمان و اراده، هیچ رؤیایی برای والیبال ایران دستنیافتنی نیست.»
نکته حائزاهمیت اینکه به نظر میرسد فدراسیون والیبال دچار اشتباهی بزرگ در اطلاعرسانی شده و به عبارتی تحریف واقعیت صورت گرفته چرا که تیم ملی والیبال زنان ایران پیش از این هم قهرمانی در آسیای مرکزی را جشن گرفته بود! مرور آرشیو خبرها نشان میدهد که بهمن ۱۳۹۵ هم خبری روی خروجی سایت فدراسیون والیبال قرار گرفته و در آن نوشته شده: «تیم ملی بانوان ایران در نخستین حضور خود در رقابتهای آسیای مرکزی که در مالدیو برگزار شد، به مقام قهرمانی دست یافت.»
وقتی ماجرا عجیبتر میشود که به استوری نگار کیانی که پس از قهرمانی امروز منتشر شد، توجه کنیم. او که عضوی از تیم قهرمان در مسابقات آسیای مرکزی به میزبانی مالدیو در سال ۱۳۹۵ بود و حتی عنوان بهترین لیبرو را هم از آن خود کرده بود، امروز در صفحه شخصیاش عکسی از همان قهرمانی که خودش و همبازیانش مدال طلا بر گردن دارند را به اشتراک گذاشت و نوشت: «چجوری یادتون میره و میگید قهرمانی بعد از ۶۲ سال». او در پایان این جمله کنایهآمیز از ایموجی خنده هم استفاده کرده است.
در هر حال اطلاعرسانی امروز رسانه فدراسیون والیبال و نحوه بازتاب موفقیت تیم ملی والیبال زنان در این دوره از مسابقات، حتی وزارت ورزش را هم به اشتباه وادار کرد و رسانه رسمی وزارت ورزش در پیامی «کسب نخستین مدال طلای تیم ملی والیبال زنان» را تبریک گفت.