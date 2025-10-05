هشدار مهم وزارت بهداشت درباره تتو و پرسینگ

به گزارش تابناک به نقل از مهر، در اتاقی کوچک و کمنور، جمعی از جوانان کنار هم نشستهاند؛ صدای خنده و هیجان فضای بسته را پر کرده است. یکی از آنها دستش را روی میز گذاشته و منتظر است تا سوزن تتو آرامآرام روی پوستش بنشیند و دستگاه تتو به سرعت کار میکند، اما هیچ اثری از رعایت نکات بهداشتی در محیط دیده نمیشود؛ سوزنی که لحظاتی پیش برای فرد دیگری استفاده شده بود، حالا آماده تزریق رنگ به پوست اوست.
«فقط یه خاطره کوچیک، یه نشونه موندگار!» این جملهای است که شاید هزاران بار در این مکانهای غیررسمی و پرخطر شنیده شود؛ اما پشت این جمله ساده، خطری بزرگ و خاموش کمین کرده است.
در سایه نورهای رنگی و هیجان آنی جوانی، ویروسهایی مثل HIV و هپاتیت B و C به سادگی از فردی به فرد دیگر منتقل میشوند؛ ویروسهایی که ممکن است ماهها یا حتی سالها در بدن فرد بمانند و هیچ نشانهای از خود بروز ندهند، اما روزی با عواقب جبرانناپذیری خود را نشان خواهند داد. این بیماریها نه تنها زندگی شخصی فرد را تحت تأثیر قرار میدهند، بلکه بار سنگینی بر سیستم درمانی و جامعه تحمیل میکنند.
در روزهایی که سبک زندگی جوانان به سمت انتخابهای پرخطر و کماطلاع تغییر یافته، نگرانیها نسبت به رشد بیماریهای واگیر و ویروسی بیش از پیش شده است و حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به HIV مبتلا هستند که بسیاری از آنها هنوز از وضعیت خود بیخبرند و در کنار او عدم رعایت اصول بهداشتی در تتو و پرسینگ، یکی از مهمترین عوامل گسترش این ویروسها است.
هشدار درباره موج خاموش ویروسها در سایه تاتو و رفتارهای پرخطر
در حالیکه سبک زندگی بخشی از جوانان به سمت رفتارهای پرخطر و غیربهداشتی مانند تتو و پرسینگ در محیطهای غیرمجاز سوق پیدا کرده، کارشناسان حوزه سلامت نسبت به رشد آرام اما نگرانکننده بیماریهای واگیر و ویروسی در کشور هشدار میدهند.
قباد مرادی، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه انجام تاتو و پرسینگ در شرایط غیربهداشتی یکی از مسیرهای انتقال ویروسهای خطرناک است، گفت: تاتو کردن اگر در شرایط غیراستاندارد و بدون رعایت اصول استریلیزاسیون انجام شود، میتواند زمینهساز ابتلاء به بیماریهایی مانند هپاتیت B، هپاتیت C و HIV شود. این بیماریها از طریق خون منتقل میشوند و پیامدهای طولانیمدت برای فرد و جامعه دارند. توصیه ما این است که از انجام چنین اقدامات زیبایی در مکانهای غیرمجاز پرهیز شود.
شناسایی نیمی از مبتلایان به HIV؛ زنگ خطر برای نظام سلامت
مرادی با اشاره به آمار تقریبی مبتلایان به HIV در کشور اظهار داشت: برآورد میشود حدود ۴۰ هزار نفر در کشور به ویروس HIV مبتلا باشند که تنها حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار نفر از آنان تاکنون شناسایی شدهاند. باقی مبتلایان ممکن است به دلیل ناآگاهی یا ترس از مراجعه، از بیماری خود بیاطلاع باشند و ناخواسته باعث گسترش آن در جامعه شوند.
آگاهی علمی، راه پیشگیری واقعی از موج بیماریها
در همین زمینه، موید علویان، رئیس انجمن مطالعات بیماریهای کبدی ایران نیز با اشاره به رشد پدیدههایی مانند تاتو پارتیها و پرسینگهای گروهی هشدار داد: استفاده مشترک از سوزنها و ابزارهای غیربهداشتی میتواند عامل اصلی انتقال ویروسهایی مثل هپاتیت B، هپاتیت C و HIV باشد. متأسفانه نمیتوان تنها با نصیحت یا برخوردهای قهری جلوی این روند را گرفت. راهحل واقعی، آموزش علمی و آگاهیبخشی هدفمند است.
علویان با تأکید بر اهمیت واکسیناسیون گفت: هپاتیت B با واکسن قابل پیشگیری است و باید بهویژه در میان نوجوانان و جوانان، این واکسیناسیون با جدیت پیگیری شود، اما برای هپاتیت C واکسنی وجود ندارد و تنها راه مقابله با آن، جلوگیری از رفتارهای پرخطر و افزایش آگاهی عمومی است.
شهرام آریایی متخصص پوست در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با عوارض تتو گفت: به طور کلی تتوها انواع مختلفی دارند. یکی از انواع تتو، تتو سنتی است که در این تتوها از رنگهایی استفاده میشود که برای پوست عوارض متعددی دارد. تتو میتواند برای پوست عوارض متعددی داشته باشد، از عوارض تتو میتوان به ایجاد سرطانهای پوست و عارضههایی که ما نمیتوانیم آنها را درمان کنیم اشاره کرد. تتوهایی که به صورت سنتی تزریق میشوند به دلیل استفاده از ترکیب رنگهای متعدد به راحتی توسط لیزر پاک نخواهند شد و نتیجه قابل قبولی برای فرد نخواهد داشت.
هپاتیت و ایذر به میزبانی تتو!
متخصص پوست گفت: افرادی که در مراکز غیر استاندارد به صورت غیر بهداشتی تتو انجام میدهند، خود را گرفتار بیماریهای مختلفی از جمله هپاتیت، بیماریهای ویروسی و همچنین ایدز میکنند و اگر سوزنهای تتو بهداشتی نباشند و محیط دارای آلودگی باشد نیز باعث انتقال بیماریهای مختلف میشود.
وی ادامه داد: زمانی که افراد برای پاک کردن تتو به مجموعههای لیزر مراجعه میکنند گاهی اوقات آن تتو قابل پاک کردن نخواهد بود و همین امر باعث میشود فرد به همان مجموعه که قبلاً در آن تتو زده است، برگردد و با روشهای غیراصولی مانند پاک کردن تتو با اسید روی بیاورد و دوباره روی تتو قبلی یک تتوی دیگر بزند که باعث دو برابر شدن مشکلات پوستی خواهد شد.
گفتنی است، تتو، پرسینگ و دیگر اقدامات زیبایی اگر در شرایط غیربهداشتی و بدون نظارت انجام شوند، تنها یک انتخاب ظاهری نیستند، بلکه میتوانند به دروازهای برای ورود ویروسهای خاموش اما کشندهای مانند HIV و هپاتیت تبدیل شوند. آمارها نشان میدهد که هنوز بخشی از مبتلایان به این بیماریها شناسایی نشدهاند و بیخبری آنان، جامعه را با خطر گسترش پنهانی روبهرو میکند.
واکسیناسیون، آگاهیرسانی علمی و پرهیز از رفتارهای پرخطر، تنها راه مقابله مؤثر با موج روبهرشد بیماریهای واگیر است و از سوی دیگر، مراقبت از سلامت پوست و پرهیز از تتو های سنتی و مراکز غیرمجاز، میتواند جلوی بسیاری از آسیبهای جدی پوستی و عفونتهای ویروسی را بگیرد.
سلامت، انتخابی است که از آگاهی آغاز میشود؛ انتخابی که هر فرد، بهویژه جوانان، باید با چشمان باز و مسئولیتپذیر انجام دهند. زیبایی اگر به قیمت جان و سلامت باشد، دیگر زیبایی نیست و هشداری جدی که باید شنیده شود، پیش از آنکه دیر شود.