استقلال در شرایطی که این فرصت را داشت با پیروزی مقابل چادرملو با تفاضل بیش از سه گل از پله یازدهم، صدرنشین لیگ برتر شود، اما بازهم نتیجهای حاصل نشد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال و چادرملو در جریان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند و در پایان به نتیجه یک - یک دست یافتند.
ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاقنیا، جنپو، مونیر الحدادی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.
چادرملو در این دیدار با این ترکیب به میدان رفت: ادسون ماردن، سعید محمدیفر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبینژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران و رضا جبیره.
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری
داور VAR: امیر عرببراقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور
دقیقه98/ ضربه سر سحرخیزان بسیار خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۲۰
دقیقه 93/ برگردون تماشایی سحرخیزان که با واکنش ماردن دفع شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۵
دقیقه86/موقعیت گلزنی برای چادرملو که از دست رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۴
دقیقه 71/ چادرملو 1 - استقلال 1
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۲
گل اول استقلال توسط منیر الحدادی در دقیقه 71
دقیقه 69/ چادرملو 1 - استقلال 0
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۱
گل اول چادرملو توسط هادی حبیبینژاد در دقیقه 69
دقیقه68/ضربه سر آشورماتوف از کنار دروازه به بیرون رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۰
دقیقه55/ واکنش دیدنی فرعباسی مانع از گلزنی چادرملو شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۴۶
پایان نیمه نخست
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۲۰
پایان نیمه نخست | چادرملو 0 - استقلال 0
دقیقه46/ فرصت سوزی جبیره در موقعیت عالی گلزنی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۱۹
دقیقه26/ شوت مونیر الحدادی با واکنش به موقع دروازهبان، ماردن، دفع شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۵۰
دقیقه20/تعویض روزبه چشمی به دلیل مصدومیت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۴۳
مصدومیت روزبه چشمی باعث شد او زمین را ترک کند و دیدیه اندونگ به جای او به میدان بیاید.
دقیقه12/فرعباسی مانع گل اول چادرملو شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۳۸
نیمکت نشینی رامین رضاییان، مهران احمدی، علیرضا کوشکی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۳۲
سه بازیکن کلیدی استقلال در هفتههای اخیر، رامین رضاییان، مهران احمدی و علیرضا کوشکی، در این بازی روی نیمکت ذخیرهها نشستند که از مهمترین تغییرات تیم آبیها محسوب میشود. در طرف مقابل، ویکتور ماتئوس و رنه بوبوی، دو بازیکن تیم چادرملو، نیز بازی را از روی سکوها تماشا میکنند.