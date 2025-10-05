دیدار استقلال مقابل چادرملو در هفته ششم لیگ برتر فوتبال فرصتی بود برای اینکه ساپینتو خودش و تیمش را از بحران خارج کند، اما در این آزمون شکست خورد.

استقلال در شرایطی که این فرصت را داشت با پیروزی مقابل چادرملو با تفاضل بیش از سه گل از پله یازدهم، صدرنشین لیگ برتر شود، اما بازهم نتیجه‌ای حاصل نشد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم فوتبال استقلال و چادرملو در جریان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند و در پایان به نتیجه یک - یک دست یافتند.

ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاق‌نیا، جنپو، مونیر الحدادی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

چادرملو در این دیدار با این ترکیب به میدان رفت: ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی‌نژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران و رضا جبیره.

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری

داور VAR: امیر عرب‌براقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور