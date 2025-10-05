به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال استقلال و چادرملو در جریان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم میروند.
ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاقنیا، جنپو، مونیر الحدادی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.
بر اساس اعلام رسمی، چادرملو در این دیدار با ترکیب زیر به میدان رفت:
ادسون ماردن، سعید محمدیفر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبینژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران و رضا جبیره.
داور: موعود بنیادیفرد کمکها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری
داورVAR: امیر عرببراقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور
دقیقه98/ ضربه سر سحرخیزان بسیار خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۲۰
دقیقه 93/ برگردون تماشایی سحرخیزان که با واکنش ماردن دفع شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۵
دقیقه86/موقعیت گلزنی برای چادرملو که از دست رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۴
دقیقه 71/ چادرملو 1 - استقلال 1
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۲
گل اول استقلال توسط منیر الحدادی در دقیقه 71
دقیقه 69/ چادرملو 1 - استقلال 0
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۱
گل اول چادرملو توسط هادی حبیبینژاد در دقیقه 69
دقیقه68/ضربه سر آشورماتوف از کنار دروازه به بیرون رفت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۲۰:۱۰
دقیقه55/ واکنش دیدنی فرعباسی مانع از گلزنی چادرملو شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۴۶
پایان نیمه نخست
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۲۰
پایان نیمه نخست | چادرملو 0 - استقلال 0
دقیقه46/ فرصت سوزی جبیره در موقعیت عالی گلزنی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۹:۱۹
دقیقه26/ شوت مونیر الحدادی با واکنش به موقع دروازهبان، ماردن، دفع شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۵۰
دقیقه20/تعویض روزبه چشمی به دلیل مصدومیت
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۴۳
مصدومیت روزبه چشمی باعث شد او زمین را ترک کند و دیدیه اندونگ به جای او به میدان بیاید.
دقیقه12/فرعباسی مانع گل اول چادرملو شد
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۳۸
نیمکت نشینی رامین رضاییان، مهران احمدی، علیرضا کوشکی
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ - ۱۸:۳۲
سه بازیکن کلیدی استقلال در هفتههای اخیر، رامین رضاییان، مهران احمدی و علیرضا کوشکی، در این بازی روی نیمکت ذخیرهها نشستند که از مهمترین تغییرات تیم آبیها محسوب میشود. در طرف مقابل، ویکتور ماتئوس و رنه بوبوی، دو بازیکن تیم چادرملو، نیز بازی را از روی سکوها تماشا میکنند.