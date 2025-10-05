زنده با دیدار پایانی هفنه ششم، چادرملو-استقلال

به گزارش تابناک؛ تیم فوتبال استقلال و چادرملو در جریان هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، امشب از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم می‌روند.

ریکاردو ساپینتو، استقلال را با این ترکیب راهی میدان کرد: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، محمدرضا آزادی، امیرمحمد رزاق‌نیا، جنپو، مونیر الحدادی، حسین گودرزی و یاسر آسانی.

بر اساس اعلام رسمی، چادرملو در این دیدار با ترکیب زیر به میدان رفت:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی‌نژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران و رضا جبیره.

داور: موعود بنیادی‌فرد کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، اسماعیل احمدی، احسان اکبری

داورVAR: امیر عرب‌براقی کمک: مهناز ذکایی ناظر: حیدر شکور