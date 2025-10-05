En
واکنش حزب‌الله به موضع حماس درباره طرح ترامپ

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از تصمیم جنبش مقاومت اسلامی حماس در قبال طرح آمریکا برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام حمایت کرد.
واکنش حزب‌الله به موضع حماس درباره طرح ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در بیانیه حزب‌الله تأکید شده است که موضع اتخاذ شده از سوی حماس پس از رایزنی و هماهنگی با دیگر گروه‌های مقاومت فلسطین، از یک سو نشان‌دهنده اهتمام جدی برای توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه است و از سوی دیگر بر پایبندی به اصول مسئله فلسطین و عدم چشم‌پوشی از حقوق ملت فلسطین تأکید دارد.

حزب‌الله همچنین خاطرنشان کرد که این موضع بیانگر پایبندی حماس و همه گروه‌های مقاومت به وحدت ملی فلسطینی است و اجماع داخلی فلسطینی مبتنی بر حقوق مشروع ملت فلسطین باید چارچوب هرگونه مذاکرات آتی باشد؛ مذاکراتی که هدف آن عقب‌نشینی کامل دشمن از غزه، جلوگیری از هرگونه تلاش برای آوارگی ساکنان آن و فراهم‌سازی شرایط برای اداره سیاسی، امنیتی و معیشتی مردم فلسطین توسط خودشان و بر پایه توان داخلی باشد.

حزب‌الله همچنین هرگونه قیمومیت خارجی بر غزه را در هر شکل و مرجعیتی رد کرد.

حزب‌الله از همه کشور‌های عربی و اسلامی خواست تا در کنار ملت فلسطین و جنبش حماس و دیگر گروه‌های مقاومت ایستاده و در تمامی عرصه‌ها برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری، جلوگیری از آوارگی مردم، بازسازی غزه و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین، از آنها حمایت کنند.

