En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

خط قرمز نتانیاهو برای طرح ترامپ

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز در دیدار با اعضای یک انجمن وابسته به احزاب راستگرای افراطی تأکید کرد که قبل از آزادی همه اسرای اسرائیلی به اجرای طرح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا اقدام نخواهد کرد. اظهاراتی که نشان می‌دهد او خواهان مذاکره و پایان جنگ در غزه نیست.
کد خبر: ۱۳۳۲۵۱۹
| |
464 بازدید
خط قرمز نتانیاهو برای طرح ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی امروز عصر (یکشنبه) با اعضای انجمن «تیکوا»، وابسته به احزاب راست‌گرای افراطی این رژیم دیدار کرد و با تعیین خطوط قرمز نسبت به طرح «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا اظهار کرد تا زمانی که همه اسیران زنده و مرده اسرائیلی آزاد نشوند، به اجرای هیچکدام از بندهای ۲۱ ماده‌ای این طرح اقدام نخواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ زندانی فلسطینی را قبل از بازگرداندن همه اسرای اسرائیلی آزاد نخواهد کرد، گفت: این شرطی است که ما صرف نظر از فشارهای بین‌المللی از آن دست نخواهیم کشید.

نتانیاهو در این جلسه بار دیگر به موضوع کنترل غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین پس از پایان جنگ غزه پرداخت و با مخالفت با مفاد طرح ترامپ تصریح کرد که اجازه نمی‌دهد تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل نوار غزه را به دست بگیرد و حتی نمایندگان حماس در هیچ سازوکار حکومتی آینده در نوار غزه جایی نخواهند داشت.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی افزود: پس از اجرای توافق، اسرائیل مسئولیت اصلی خلع سلاح نوار غزه را بر عهده خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که حماس دوباره نمی‌تواند مسلح شود.

نتانیاهو همچنین به ضرب‌الاجل تعیین‌شده توسط رئیس‌جمهور آمریکا برای اجرای توافق اشاره کرد و گفت که اگر آزادی کامل اسرای اسرائیلی تا تاریخ تعیین‌شده توسط ترامپ محقق نشود، ارتش اسرائیل با حمایت کامل کشورهای درگیر در مذاکرات، به حملات نظامی در مقیاس وسیع باز خواهد گشت.

نتانیاهو همچنین در تلاش برای دستاوردسازی و ترمیم وجهه داخلی خود، اظهار کرد که کابینه وی در تبدیل وضعیت از انزوای اسرائیل به انزوای حماس موفق بوده است.

در همین ارتباط، «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اوایل امروز بر تلاش اسرائیل برای خلع سلاح تأکید کرد و افزود: غزه مطابق با طرح ترامپ از هرگونه سلاحی عاری خواهد شد.

او همچنین تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مشخص و راهبردی غزه باقی خواهد ماند تا از شهرک‌های صهیونیست‌نشین محافظت کند و هرگونه تهدیدی را دفع کند. این ۳ نقطه عبارتند از منطقه حائل در داخل غزه که عمق و مساحت آن مشخص نیست، محور فیلادلفیا در مرزهای مصر و منطقه تله ۷۰. منطقه تله۷۰ که به «تله المنطار» نیز معروف است در شرق الشجاعیه واقع در شرق شهر غزه قرار دارد و ارتفاع آن ۷۰ متر بالاتر از سطح دریا است و این امر باعث می‌شود که منطقه مذکور بر مساحت گسترده‌ای از شمال غزه از جمله شهر غزه و جبالیا سیطره داشته باشد.

اظهارات نتانیاهو و کاتس در حالی مطرح می‌شود که از صبح امروز حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اشغالگر به غزه همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین آمار حملات وحشیانه این رژیم ا وجود درخواست ترامپ برای توقف بمباران غزه، در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بنیامین نتانیاهو رژیم صهیونیستی خطوط قرمز خلع سلاح حماس حملات هوایی
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله موشکی یمنی‌ها فرودگاه بن‌گوریون را تعطیل کرد
طوفان الاقصی درست بود یا نه؟
نخستین حضور خلیل الحیه در انظار پس از ترور نافرجام
ادعای نتانیاهو درباره مذاکره با ترامپ درباره ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۸۴ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۸۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۶ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005aeF
tabnak.ir/005aeF