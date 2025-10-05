خط قرمز نتانیاهو برای طرح ترامپ

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی امروز عصر (یکشنبه) با اعضای انجمن «تیکوا»، وابسته به احزاب راستگرای افراطی این رژیم دیدار کرد و با تعیین خطوط قرمز نسبت به طرح «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا اظهار کرد تا زمانی که همه اسیران زنده و مرده اسرائیلی آزاد نشوند، به اجرای هیچکدام از بندهای ۲۱ مادهای این طرح اقدام نخواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی هیچ زندانی فلسطینی را قبل از بازگرداندن همه اسرای اسرائیلی آزاد نخواهد کرد، گفت: این شرطی است که ما صرف نظر از فشارهای بینالمللی از آن دست نخواهیم کشید.
نتانیاهو در این جلسه بار دیگر به موضوع کنترل غزه توسط تشکیلات خودگردان فلسطین پس از پایان جنگ غزه پرداخت و با مخالفت با مفاد طرح ترامپ تصریح کرد که اجازه نمیدهد تشکیلات خودگردان فلسطین کنترل نوار غزه را به دست بگیرد و حتی نمایندگان حماس در هیچ سازوکار حکومتی آینده در نوار غزه جایی نخواهند داشت.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی افزود: پس از اجرای توافق، اسرائیل مسئولیت اصلی خلع سلاح نوار غزه را بر عهده خواهد داشت تا اطمینان حاصل کند که حماس دوباره نمیتواند مسلح شود.
نتانیاهو همچنین به ضربالاجل تعیینشده توسط رئیسجمهور آمریکا برای اجرای توافق اشاره کرد و گفت که اگر آزادی کامل اسرای اسرائیلی تا تاریخ تعیینشده توسط ترامپ محقق نشود، ارتش اسرائیل با حمایت کامل کشورهای درگیر در مذاکرات، به حملات نظامی در مقیاس وسیع باز خواهد گشت.
نتانیاهو همچنین در تلاش برای دستاوردسازی و ترمیم وجهه داخلی خود، اظهار کرد که کابینه وی در تبدیل وضعیت از انزوای اسرائیل به انزوای حماس موفق بوده است.
در همین ارتباط، «اسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز اوایل امروز بر تلاش اسرائیل برای خلع سلاح تأکید کرد و افزود: غزه مطابق با طرح ترامپ از هرگونه سلاحی عاری خواهد شد.
او همچنین تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مشخص و راهبردی غزه باقی خواهد ماند تا از شهرکهای صهیونیستنشین محافظت کند و هرگونه تهدیدی را دفع کند. این ۳ نقطه عبارتند از منطقه حائل در داخل غزه که عمق و مساحت آن مشخص نیست، محور فیلادلفیا در مرزهای مصر و منطقه تله ۷۰. منطقه تله۷۰ که به «تله المنطار» نیز معروف است در شرق الشجاعیه واقع در شرق شهر غزه قرار دارد و ارتفاع آن ۷۰ متر بالاتر از سطح دریا است و این امر باعث میشود که منطقه مذکور بر مساحت گستردهای از شمال غزه از جمله شهر غزه و جبالیا سیطره داشته باشد.
اظهارات نتانیاهو و کاتس در حالی مطرح میشود که از صبح امروز حملات هوایی و توپخانهای ارتش اشغالگر به غزه همچنان ادامه دارد و در تازهترین آمار حملات وحشیانه این رژیم ا وجود درخواست ترامپ برای توقف بمباران غزه، در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۱ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.