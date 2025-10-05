روبیو: موافقت حماس با کلیات طرح پساجنگ غزه

وزیر امور خارجه آمریکا ادعا کرد که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) به‌طور کلی با آنچه قرار است پس از پایان جنگ در غزه رخ دهد، موافقت کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه از برگزاری نشست‌هایی در خصوص توافق میان رژیم صهیونیستی و حماس خبر داد و ادعا کرد که «حماس با اصول و کلیات ترتیبات مربوط به مرحله پس از جنگ موافقت کرده است.»

با این حال، روبیو افزود که «اکنون نمی‌توان درباره پایان جنگ غزه صحبت کرد، زیرا هنوز کار‌هایی باقی مانده که باید انجام شود.»

او همچنین تصریح کرد که «در عرض مدت کوتاهی مشخص خواهد شد که آیا حماس در این روند جدی است یا خیر» و گفت که «ایجاد ساختار حکومتی برای اداره غزه بدون حضور حماس در عرض سه روز ممکن نیست.»

وی در ادامه گفت: «پس از خروج حماس از نوار غزه، برای تشکیل یک اداره جهت اداره این منطقه به زمان نیاز داریم.»

در همین حال، وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی جداگانه ابراز امیدواری کرد که «مسائل تدارکاتی مربوط به توافق در مدت کوتاهی نهایی شود»، اما اذعان کرد که «مرحله دوم که به خلع سلاح و عقب‌نشینی مربوط می‌شود، آسان نخواهد بود.»