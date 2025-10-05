به گزارش تابناک، محمد مایلی کهن در خصوص شرایط وحید هاشمیان در پرسپولیس پس از شش هفته حضور روی نیمکت این تیم به طرفداری گفت: هنوز هم از طرفداری می کنم، وحید هم پسر خوب و مودبی است و هم مربی شایسته است. او بهترین کلاس های مربیگری را هم دیده است.

وی ادامه داد: مگر چند هفته از لیگ گذشته است؟ بازی‌های پرسپولیس نشان می دهد که می توان به آینده امید بست. از دست دادن فرصت دلیل بر بد بودن یک بازیکن نیست. بیفوما واقعا بازیکن به درد بخوری است.

سرمربی سابق تیم ملی گفت: من تصور می کنم آقای درویش تلاش خودشان را می‌کنند و البته من سالهاست ایشان را ندیده‌ام اما از سالها قبل عملکرد او در مدیریت ورزش، بد نبوده است.