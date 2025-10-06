En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تابناک بررسی می‌کند؛

شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم

در شرایطی که قرار بود بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر با توان مالی پایین یا متوسط با کمک نهضت ملی مسکن خانه دار شوند، اما پس از سال‌ها وعده و وعید آب پاکی روی دست متقاضیان ریخته شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۹۰
| |
4 بازدید

شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم

۴ سال است که از طرح نهضت ملی مسکن و وعده و وعیدهای وزارت راه و مسکن می گذرد ، اما همچنان متقاقضیان با مشکلات متعدد از جمله پرداخت مبلغ هنگفت آورده اولیه ، مشخص نبودن زمان تحویل واحدها و  جانمایی نادرست پروژه ها دست به گریبان هستند و به تازگی نیز مسئولان ذی ربط این طرح ادعاهای عجیبی مطرح کرده اند که مهر تائیدی به ناامیدی آنان برای خانه دار شدن می زند. 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید در خصوص قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن دراظهاراتی عجیب اعلام کرد : قیمت مسکن ملی روز به روز تغییر می‌کند و قیمت ثابتی وجود ندارد و هر قراردادی با توجه به دوران تعدیلی که مشمول آن می‌شود و زمان بهره‌برداری، مبنای جمع‌بندی اتمام قرارداد و عدد نهایی خواهد بود بنابراین قیمت‌ها امروز با روز قبل از لحاظ شاخص‌های تعدیل متفاوت است.

دروغی که رسوا شد  

اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درحالی مطرح می‌شود که با هدف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن، تضاد‌های جدی دارد. 

پیش‌تر هدف محوری طرح نهضت ملی مسکن، مانند طرح‌های قبلی (مانند مسکن مهر و طرح اقدام ملی)، حمایت مستقیم از خانوار‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با توان مالی پایین یا متوسط عنوان می‌شد و قرار بود این حمایت از طریق عرضه انبوه مسکن با قیمت تمام شده پایین (با حذف هزینه زمین دولتی) و ارائه تسهیلات مناسب و بلندمدت محقق شود، اما درعمل این اتفاق نیفتاد و آن چیزی که دراجرا صورت گرفته است انعکاسی از واقعیت‌های اقتصادی ازجمله تورم و افزایش هزینه‌های ساخت است. 

خطر افزایش آورده از رگ گردن نزدیک تر ...

ازسویی دیگر، طرح نهضت ملی مسکن قرار بود با فراهم کردن یک مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط قدم بردارد؛ درحالیکه روزبه‌روز متغیر بودن قیمت بر اساس شاخص‌های تعدیل، پیش‌بینی‌پذیری مالی متقاضیان را از بین برده و آنها نمی توانند برای تأمین سهم آورده خود که مرتباً در حال افزایش است برنامه ریزی کنند. 

متقاضیان این نوع طرح‌ها در معرض خطر افزایش مداوم سهم آورده قرار دارند و همواره دغدغه‌هایی مانند « ناتوانی در پرداخت آورده‌های مرحله‌ای» را بیشتر از گذشته پیش پای آنان می‌گذارد که درعمل این اقشار ضعیف و متوسط هستند که از گردونه تأمین مسکن خارج شده و جای آنان را افراد توانمند و بی نیاز از مسکن می‌گیرند که امتیازات آنها را خریداری کرده‌ و صاحب این طرح ها می شوند. 

مساله مهم‌تر آنکه قاطع نبودن قیمت نهایی پروژه‌های مسکن ملی به ابهام و بی‌اعتمادی مردم دامن زده و آنها نمی‌داند که واحد‌های ثبت نامی قرار است در چه زمان و با چه مبلغی قرار است تحویل داده شود که این مسئله نگرانی زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده است که تجربه تلخ تأخیر و افزایش قیمت در پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر گواهی براین ادعاست.

به گزارش تابناک، با استناد به گفته‌های جدید مسئولان وزارت راه و مسکن، بیش از پیش ماهیت حمایتی و ارزان‌سازی طرح مسکن ملی خدشه‌دار شده و دیگر وجه تمایزی بین این طرح با با پروژه‌های بخش خصوصی  باقی نمی ماند بنابراین این طرح بیشتر شبیه به یک پروژه عمرانی با تاثیر پذیری از تورم است که هر روز از اهداف اصلی‌اش دورتر خواهد شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نهضت ملی مسکن مسکن ملی مسکن ملی پرند مسکن ملی فرهنگیان مسکن ملی اسلامشهر قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی
شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم
بازخوانی تاریخ؛ ماجرای همزیستی چندماهه با چریک کمونیست!
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نه کارگران مشغول کارند، نه مسکن در حال ساخته شدن
وعده جدید برای متقاضیان مسکن ملی/ رونمایی از تسهیلات قرض‌الحسنه جدید وزارت راه و شهرسازی
مدیرعامل شرکت عمران شهر پرند: نمی‌توان زمان دقیقی برای اتمام پروژه‌ها اعلام کرد
جزئیات پرداخت وام نهضت ملی مسکن
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
اسرائیل از دستگیری جاسوس کلیدی ایران خبر داد
برآورد موسی غنی‌نژاد از شیوه حمله بعدی اسرائیل به ایران
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
عذرخواهی نتانیاهو از قطر جعلی از آب درآمد
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازیگر زن مشهور: فقط مهران مدیری را دوست دارم!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۱۳۹ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۱۳۰ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۴ نظر)
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۶ نظر)
خداحافظی تومان از کف بازار/ با حذف چهار صفر، هر دلار چند ریال می‌شود؟  (۷۴ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۷۳ نظر)
غذای ۸۰ میلیون نفر وابسته به این خانواده/ مالک «افق کوروش» چقدر ارز دولتی به جیب زد؟ / ماجرای ۱۲۷ میلیون دلار و برنج‌هایی که وارد نشد  (۷۳ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005adm
tabnak.ir/005adm