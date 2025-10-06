شوک جدید به متقاضیان نهضت ملی مسکن/ شیوه جدید وزارت راه برای سرکار گذاشتن مردم

در شرایطی که قرار بود بسیاری از اقشار آسیب‌پذیر با توان مالی پایین یا متوسط با کمک نهضت ملی مسکن خانه دار شوند، اما پس از سال‌ها وعده و وعید آب پاکی روی دست متقاضیان ریخته شد.

۴ سال است که از طرح نهضت ملی مسکن و وعده و وعیدهای وزارت راه و مسکن می گذرد ، اما همچنان متقاقضیان با مشکلات متعدد از جمله پرداخت مبلغ هنگفت آورده اولیه ، مشخص نبودن زمان تحویل واحدها و جانمایی نادرست پروژه ها دست به گریبان هستند و به تازگی نیز مسئولان ذی ربط این طرح ادعاهای عجیبی مطرح کرده اند که مهر تائیدی به ناامیدی آنان برای خانه دار شدن می زند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهر‌های جدید در خصوص قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن دراظهاراتی عجیب اعلام کرد : قیمت مسکن ملی روز به روز تغییر می‌کند و قیمت ثابتی وجود ندارد و هر قراردادی با توجه به دوران تعدیلی که مشمول آن می‌شود و زمان بهره‌برداری، مبنای جمع‌بندی اتمام قرارداد و عدد نهایی خواهد بود بنابراین قیمت‌ها امروز با روز قبل از لحاظ شاخص‌های تعدیل متفاوت است.

دروغی که رسوا شد

اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی درحالی مطرح می‌شود که با هدف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای اقشار کم درآمد و فاقد مسکن، تضاد‌های جدی دارد.

پیش‌تر هدف محوری طرح نهضت ملی مسکن، مانند طرح‌های قبلی (مانند مسکن مهر و طرح اقدام ملی)، حمایت مستقیم از خانوار‌ها و اقشار آسیب‌پذیر با توان مالی پایین یا متوسط عنوان می‌شد و قرار بود این حمایت از طریق عرضه انبوه مسکن با قیمت تمام شده پایین (با حذف هزینه زمین دولتی) و ارائه تسهیلات مناسب و بلندمدت محقق شود، اما درعمل این اتفاق نیفتاد و آن چیزی که دراجرا صورت گرفته است انعکاسی از واقعیت‌های اقتصادی ازجمله تورم و افزایش هزینه‌های ساخت است.

خطر افزایش آورده از رگ گردن نزدیک تر ...

ازسویی دیگر، طرح نهضت ملی مسکن قرار بود با فراهم کردن یک مسیر مشخص و قابل پیش‌بینی برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط قدم بردارد؛ درحالیکه روزبه‌روز متغیر بودن قیمت بر اساس شاخص‌های تعدیل، پیش‌بینی‌پذیری مالی متقاضیان را از بین برده و آنها نمی توانند برای تأمین سهم آورده خود که مرتباً در حال افزایش است برنامه ریزی کنند.

متقاضیان این نوع طرح‌ها در معرض خطر افزایش مداوم سهم آورده قرار دارند و همواره دغدغه‌هایی مانند « ناتوانی در پرداخت آورده‌های مرحله‌ای» را بیشتر از گذشته پیش پای آنان می‌گذارد که درعمل این اقشار ضعیف و متوسط هستند که از گردونه تأمین مسکن خارج شده و جای آنان را افراد توانمند و بی نیاز از مسکن می‌گیرند که امتیازات آنها را خریداری کرده‌ و صاحب این طرح ها می شوند.

مساله مهم‌تر آنکه قاطع نبودن قیمت نهایی پروژه‌های مسکن ملی به ابهام و بی‌اعتمادی مردم دامن زده و آنها نمی‌داند که واحد‌های ثبت نامی قرار است در چه زمان و با چه مبلغی قرار است تحویل داده شود که این مسئله نگرانی زیادی برای متقاضیان ایجاد کرده است که تجربه تلخ تأخیر و افزایش قیمت در پروژه‌های گذشته مانند مسکن مهر گواهی براین ادعاست.

به گزارش تابناک، با استناد به گفته‌های جدید مسئولان وزارت راه و مسکن، بیش از پیش ماهیت حمایتی و ارزان‌سازی طرح مسکن ملی خدشه‌دار شده و دیگر وجه تمایزی بین این طرح با با پروژه‌های بخش خصوصی باقی نمی ماند بنابراین این طرح بیشتر شبیه به یک پروژه عمرانی با تاثیر پذیری از تورم است که هر روز از اهداف اصلی‌اش دورتر خواهد شد.