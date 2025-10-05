مدیرعامل بانک شهر اظهار داشت: ۳ سرمربی تا الان عوض شده و هرکدام از سرمربیان جدید که می‌آیند یک سری بازیکن از لیست خارج می‌کنند و یک سری بازیکن وارد لیست می‌کنند که این فقط هزینه مالی به باشگاه وارد می‌کند.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه گل؛ احمدی مدیرعامل بانک شهرتصریح کرد: داریم از تعویض سرمربی در پرسپولیس ضربه می‌خوریم. ۳ سرمربی تا الان عوض شده و هرکدام از سرمربیان جدید که می‌آیند یک سری بازیکن از لیست خارج می‌کنند و یک سری بازیکن وارد لیست می‌کنند که این فقط هزینه مالی به باشگاه وارد می‌کند.

وی اظهار داشت: ۱۵۰۰ میلیارد تومان بودجه امسال باشگاه پرسپولیس است. هر بازی ۵۰ میلیارد تومان هزینه برای باشگاه دارد.

احمدی در ادامه گفت: اولین نفری که باید به این شرایط پرسپولیس اعتراض کند مالک باشگاه است. قبلا می‌گفتند که پول نیست و اگر باشگاه دغدغه مالی نداشته باشد نتایج خوب می‌گیرد ولی الان برعکس شده است

وحید هاشمیان تیم را نبسته است؟ وحید امیری و سردار دورسون با نظر چه کسی از پرسپولیس جدا شدند؟ در حالی که اگر در تیم ماندگار شده بودند می‌توانستند کمک کنند. این دیگر وظیفه مالک باشگاه نیست که برود بازیکن برای تیم جذب کند

هیچ‌کجای دنیا بعد از ۶ بازی سرمربی عوض نمی‌کنند ولی پرسپولیس واقعا بی‌انگیزه است. اگر میلاد محمدی به اوج برگردد دیگر نیاز به جذب دفاع چپ نداریم.

مدیرعامل بانک شهر گفت: دیگر اجازه نمی‌دهیم ۲ سهمیه‌ای که برای خرید بازیکن داریم را بسوزانیم و هزینه روی دست باشگاه بگذاریم، بیاییم الان بازیکن جذب کنیم بعد که یک مربی جدید آمد بگوید نه من این بازیکنان را نمی‌خواهم فسخ کنید

اگر شوک نیاز باشد، درویش خودش دلسوزانه استعفا می‌دهد. پرسپولیس بیشتر از تغییر نیاز به همدلی دارد.