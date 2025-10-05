به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، همایش «شاعر رنگ و عشق» برای پاسداشت یاد و خاطره زندهیاد استاد محمود فرشچیان نگارگر ایرانی روز جمعه ۲۵ مهر با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اتریش و خانه حکمت ایرانیان در وین برگزار میشود.
بهمن نامور مطلق بنیانگذار دانشگاه فرشچیان، دیپ اینگ گلمر، مینا کمپینگر خطیبی استاد معماری در وین و متخصص در تلفیق هنر سنتی با معماری مدرن، محمد مستاندهی نقاش ایرانی، فرگل لیلا خطیبی نقاش ایرانی و پژوهشگر و مدرس هنر، محمد هاشمی، مدرس و پژوهشگر فلسفه هنر و رضا غلامی مدیر اجرایی خانه حکمت ایرانیان در وین در اینمراسم سخنرانی میکنند.
خانه حکمت ایرانیان در وین اینرویداد را در راستای برگزاری سمینارهای فلسفه اسلامی و مطالعات ایرانی، برگزار میکند و علاقهمندان ایرانی مقیم اتریش برای حضور در آن میتوانند از طریق پست الکترونیکی Iran.kulturvertretung@yahoo.de ثبتنام کنند.
در حاشیه همایش «شاعر رنگ و عشق»، منتخبی از آثار استاد فرشچیان نیز به نمایش گذاشته میشود.
اینبرنامه روز جمعه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر ۲۰۲۵) از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در تالار ابنسینای خانه فرهنگ ایران در وین برگزار میشود.