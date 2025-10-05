چگونه پدر و مادر کودک ۶ ماهه خود را معتاد کردند

مادر کودک در همین حال نیز یک نخود تریاک را که در لباس کودک خود جاسازی کرده بود بیرون آورد و نصفش را به امیر خوراند و امیر هم پس از بلعیدن تریاک به هوش آمد و سرحال شد.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ در تاریخ ششم مهرماه سال ۱۳۶۶ روزنامه اطلاعات خبری تکان دهنده را از این قرار منتشر کرد:

اعضای یک خانواده که به اتهام دایر کردن آتش خانه (محل هروئین کشی) در غرب تهران دستگیر شدند فرزند ۶ ماهه خود را نیز معتاد کرده بودند.

پاسداران کمیته انقلاب اسلامی ناحیه ۲ تهران اطلاع یافتند منزلی واقع در طرشت به محل تجمع افراد معتاد تبدیل شده است و صاحبخانه علاوه بر فروش هروئین، منزل خود را به آتش خانه (محل هروئین کشی) تبدیل نموده است. پاسداران بعد از چند روز عملیات تعقیب و مراقبت با کسب اجازه از مقام قضایی وارد منزل مزبور شدند؛ و ۵ نفر را در این رابطه دستگیر و آنان را به کمیته هدایت کردند و در بررسی‌های بعدی متوجه شدند که کودک ۶ ماهه صاحبخانه به نام «امیر» از حال رفته است و وقتی علت را از مادرش سوال کردند او جواب داد که: «من و همسرم هر دو معتادیم و من هروقت هروئین می‌کشیدم نفسم را به دهان فرزند شیرخوارم انتقال می‌دادم که کم کم او هم معتاد شد و در شبانه روز «نیم نخود» تریاک به او می‌خورانم.

مادر کودک در همین حال نیز یک نخود تریاک را که در لباس کودک خود جاسازی کرده بود بیرون آورد و نصفش را به امیر خوراند و امیر هم پس از بلعیدن تریاک به هوش آمد و سرحال شد.

پاسداران در بازرسی از این منزل ۵۰ گرم هروئین، ۱۰ گرم تریاک و ۱۳۰ عدد قرص درد‌های ضدسرطانی (دارای مواد مخدر قوی) کشف و ضبط کردند. متهمین برای پیگرد قانونی تحویل دادسرای انقلاب اسلامی مبارزه با مواد مخدر شدند.