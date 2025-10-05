En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

در جریان معاملات امروز ۱۳مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار و ۷۲۶ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحدی ایستاد.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۶۶
| |
117 بازدید
|
۱
افزایش بیش از ۶۰ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش تابناک؛ در جریان معاملات امروز ۱۳مهرماه شاخص کل بورس با افزایش ۶۰ هزار و ۷۲۶ واحد در سطح ۲ میلیون و ۸۵۴ هزار واحدی ایستاد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص کل شاخص کل سهام شاخص سهام خبر فوری
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز 6 مهرماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز 29 شهریور
شاخص کل بورس در معاملات امروز 31 شهریور
شاخص کل بورس در معاملات امروز 23شهریور
شاخص کل بورس در بازار معاملات امروز 7 مهرماه
رشد ۶۴ هزار واحدی بورس
شاخص کل بورس امروز ۷ خرداد ۱۴۰۴
رشد ۱۳ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس رکورد جدید زد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 20 اسفندماه
ریزش ۳۸ هزار واحدی شاخص بورس
بورس در روز کم‌نوسان هم رکورد زد
شاخص بورس امروز ۶ اسفند ماه
خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه
شاخص کل بورس در بازار امروز 28 بهمن ماه
شاخص کل بورس امروز ۱۸ اسفند ماه
شاخص کل بورس در معاملات امروز ۱۸ شهریور ماه
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
بورس، یکدست سبزپوش شد
شاخص کل بورس در معاملات امروز 15 اسفندماه
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
مگه کسی مونده تو بورس؟؟؟ حقوقی میفروشه ، حقوقی میخره
اینه بازار بورس ایران
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۲ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005adO
tabnak.ir/005adO