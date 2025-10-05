En
پزشکیان: اگر چاه تمام شود، چه کار خواهیم کرد؟

رئیس جمهور، تاکید کرد: حیاتی ترین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که تعادل و تناسب را بین منابع و مصارف درنظر بگیریم.
پزشکیان: اگر چاه تمام شود، چه کار خواهیم کرد؟

مسعود پزشکیان امروز (یکشنبه ۱۳ مهر) در آئین بهره برداری همزمان از طرح های وزارت راه و شهرسازی، بیان کرد: از همه عزیزانی که اینجا هستند، قدردانی کرده و به شما دست مریزاد می گویم. هر توسعه‌ای را باتوجه به آخرین گفت‌وگو هایی که داشتیم، بحث محیط زیست آن را در نظر بگیرید. اگر می خواهیم چاه را توسعه دهیم، باید قبل آن یک نفر پاسخ دهد که اگر منابع چاه تمام شد چه کاری قرار است انجام دهیم؟ بنابراین به هیچ وجه نباید چاه های شهری را توسعه داد. چاه‌ها یک سرمایه ۱۰۰ میلیون ساله هستند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: به همین راحتی نباید آب را از اعماق زمین بیرون آورد. باید در روند افزایش فضاها و توسعه این اصل را درنظر گرفت. حیاتی‌ترین مسئله‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم، این است که تعادل و تناسب را بین  منابع و مصارف درنظر بگیریم. این امر قطعا به سیاست‌هایی که در توسعه شهری باید در نظر بگیریم، بازخواهد گشت. من ضمن قدردانی از همه عزیزان با نام و یاد خدا ۵۷ هزار ۲۲۶ واحد مسکن حمایتی، ۲۰۲ پروژه حمل و نقل و پروژه بازآفرینی شهرسازی  و هواشناسی با ارزش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان به اضافه ۱۲۵ میلیون دلا را افتتاح می‌کنم.

برچسب ها
رئیس جمهور مسعود پزشکیان راه و شهرسازی خبر فوری وزارت راه و شهرسازی سرمایه گذاری چاه آب توسعه شهری منابع
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
4
پاسخ
فعلا که هست و کاری هم نمیکنید اون موقع هم نیست و همینجوری کاری نخواهید کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
این همه گاز را بیخود در جنوب می سوزانید چرا آب شیرین کن نمی گذارید . علی آبادی هم متاسفانه یک‌دکترای مکانیک دارد .
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
جالبه کلا سوالاتی که خودش باید پاسخ بده را از دیگران میپرسه.
ناشناس
|
Oman
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
مگر برای خشک شدن دریاچه ها و هوای آلوده و کم بود برق و آب کسی جواب داد که بخوان برای این یکی جواب بدن؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
بالا و پایین کشور آبه شما از آب چاه استفاده می کنید؟ کشورهای اطراف تمام آب مورد نیازشان رو از آب دریا می گیرند
