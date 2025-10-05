عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تابناک در ارتباط با دلایل حذف 4 صفر از پول ملی و زمان چاپ اسکنانس های جدید توضیحاتی را ارائه کرد.

تشریح دلایل حذف 4 صفر از پول ملی/ اسکناس های بدون صفر چه زمانی چاپ می شوند؟

فتح الله توسلی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با دلایل تصویب حذف 4 صفر از پول ملی کشور، اظهار کرد: حذف 4 صفر از پول، هیچ تاثیری در کاهش یا افزایش تورم نخواهد داشت. همچنین در افزایش جی دی چی و تولید ناخالص داخلی ما و افزایش قدرت پول ملی نیز نخواهد داشت.

وی در ارتباط با دلایل این اقدام توضیح داد: حذف 4 صفر از پول ملی کشور با هدف افزایش منزلت پول ملی در عرصه های بین المللی و داخلی صورت گرفت. برای مثال اگر صد دلار ضرب در 120 هزار تومان و بعد در ریال ضرب شود، عدد به دست آمده یک رقم بسیار بالایی می شود که این موضوع باعث می شود که عزت پول ملی در عرصه های داخلی و خارجی دچار آسیب شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بحث دیگر در حذف 4 صفر موضوع محاسبات است. ما در کشور سازمان هایی داریم که با آمار، ارقام و پول سروکار دارند. از جمله این سازمان ها، سازمان حساببرسی، سازمان خزانه داری و سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی هستند. وقتی این مراکز در محاسبات خود قصد دارند مثلا بودجه سال 1404 را بنویسند، رقم به دست آمده میلیون میلیون میلیون ریال می شود. یعنی رقم ها رقم هایی است که در محاسبات مشکل ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: گاهی حتی مجلس مجبور می شود که لایحه ای را که تصویب کرده بعد از آن اصلاحیه بفرستد. چون لایحه به سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه های دیگر می رود و همین دستگاه ها اعلام می کنند مثلا در یکی از بندها دو صفر یا سه صفر کم گذاشتید. بنابراین مجبور است که اصلاحیه بدهد که این اصلاحیه ها باعث مشکل در اجرای بودجه می شود.

توسلی در ارتباط با چاپ اسکنانس های جدید هم گفت: به این منظور به دولت دو سال وقت داد ه ایم که زیرساخت های لازم را فراهم کبد. ظرف دو ماه هم باید بحث های آیین نامه و ... را پیگیری کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: مردم نباید در بحث حذف 4 صفر از بابت پولهایی که در دستشان هست یا در نزد بانک ها دارند نگران باشند. بانک مرکزی شرایط همه این موارد را فراهم می کند چرا که دو سال زمان کمی نیست تا زیر ساختهای این موضوع را فراهم کند. بحث های نرم افزاری و سخت افزاری، توجیهات لازم در این زمینه توسط بانک مرکزی و دولت انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: مصوبه مجلس در ارتباط با حذف 4 صفر از پول ملی به منظور تایید باید به شورای نگهبان برود تا بعد از تایید ابلاغ شود. این فاصله زمانی فرصت هست تا دولت زیرساخت های آن را فراهم کند و بعد آیین نامه ای که در این خصوص باید اجرا شود.

توسلی در پایان گفت: در این دو سال که برای دولت وقت تعیین شده، بانک مرکزی موظف است زیرساخت های آن را فراهم کند پول هایی که هست جمع آوری و معادل آن پول جدید به مردم بدهد.

به گزارش تابناک، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه (13 مهر 1404) حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند.