En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعتراض آنلاین به جریمه‌های رانندگی از امروز

پلیس راهور فراجا به مناسبت هفته فراجا خدمات جدید و ویژه‌ای را برای تسهیل امور هموطنان در حوزه اجراییات پلیس راهور ارائه می‌کند.
کد خبر: ۱۳۳۲۴۴۹
| |
744 بازدید
|
۱
اعتراض آنلاین به جریمه‌های رانندگی از امروز

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد، رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا، ضمن تبریک هفته انتظامی گفت: از امروز و همزمان با آغاز هفته انتظامی، سه خدمت مهم به شهروندان ارائه خواهد شد.

وی افزود: اولین خدمت، امکان رسیدگی اینترنتی به اعتراضات تخلفات رانندگی است که برای نخستین بار راه‌اندازی شده و به مردم این فرصت را می‌دهد که به صورت آنلاین اعتراضات خود را پیگیری کنند.

جمشیدی‌راد ادامه داد: دومین خدمت، بخشودگی دیرکرد پرداخت جریمه‌های تخلفات رانندگی در بازه زمانی هفته انتظامی است که فرصتی مناسب برای پرداخت آسان‌تر جریمه‌ها فراهم می‌کند.

رئیس اجراییات پلیس راهور فراجا همچنین خبر داد: ترخیص موقت وسایل نقلیه دارای دستور تبصره ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی با تسهیلات ویژه انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: این خدمات ویژه تا پایان هفته فراجا ادامه خواهد داشت و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه‌های رسمی پلیس راهور نسبت به بهره‌برداری از آنها اقدام کنند.

جمشیدی‌راد در پایان گفت: هدف پلیس راهور، ارتقای کیفیت خدمات به مردم و تسهیل در امور اجراییات است تا رضایت و همکاری شهروندان را در حفظ نظم و امنیت ترافیکی جلب کنیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جریمه رانندگی تخلف اعتراض آنلاین دیر کرد پرداخت
داستان حجاب در ترکیه؛ چنددرصد زنان ترک محجبه هستند؟
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ثبت ۱۸۵ هزار جریمه برای توقف دوبله در ۲۸ روز
توقیف ۳۶۰ گواهینامه رانندگان پرخطر شبانه در تهران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
سطح تخلفات رانندگی در همه ابعاد در کشور زیاد شده شما لطف فرمائید قوانین سختگیرانه خود را درمورد سرعت و سبقت درشهرها وبیرونها از شهرها و کنترل شدید پلاک های مخدوش وجریمه هایی که بناحق وبدون بررسی دقیق ومطابقت دادن پلاک بانوع خودرو سریع برای مالکین خودرو ارسال می شود اقدام نمائید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۴ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۳ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۹ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است  (۷۲ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
۲۵ نماینده استیضاح میدری را با استامپ قرمز (رنگ خون) امضا کردند/ تشریح دلایل استیضاح وزیر کار با دو لیست!  (۶۱ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۷ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
رسانه عربی: جنگ قریب الوقوع ایران با آمریکا و اسرائیل / آماده سازی موشک‌های ایران + زیرنویس  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005ad7
tabnak.ir/005ad7