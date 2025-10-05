در جریان نخستین انتخابات سوریه پس از سقوط نظام سابق، امروز (یکشنبه) هزار و ۵۸۷ نامزد برای تصاحب ۱۴۰ کرسی در مجلس الشعب (پارلمان) رقابت میکنند. این کرسیها در ۶۰ حوزه انتخابی در استانهای مختلف سوریه (بهجز سویدا، رقه و حسکه) توزیع شدهاند و همه مردم سوریه در این انتخابات مشارکت ندارند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علاوه بر این، بر اساس تصمیم «احمد الشرع» معروف به ابو محمد الجولانی که خود را رئیس جمهور موقت سوریه میخواند، ۷۰ کرسی دیگر بهطور مستقیم از سوی او تعیین خواهد شد و شمار اعضای پارلمان به ۲۱۰ نفر خواهد رسید.
سازوکار انتخاباتی جدید که بر پایه «نمایندگی» طراحی شده، به دلیل شرایط بیثبات کشور و موج گسترده آوارگی و مهاجرت شهروندان، تنها به اعضای هیئتهای انتخاباتی (حدود ۶ هزار نفر از نخبگان، بزرگان و نمایندگان اقشار مختلف جامعه) حق رأی میدهد. این شیوه مطابق با «اعلامیه قانون اساسی» و فرمان ریاستجمهوری شماره ۶۶ در سال ۲۰۲۵ مبنی بر تشکیل کمیسیون عالی انتخابات به اجرا گذاشته شده است.
صندوق جمعآوری آرا
طبق گزارش عربی۲۱، برنامههای نامزدها بهطور چشمگیری شباهت زیادی به هم دارد و عمدتاً بر بهبود وضعیت معیشتی، بازسازی، ایجاد فرصتهای شغلی و حمایت از طرحهای کوچک اقتصادی متمرکز است.
«احمد نجار» یکی از نامزدها، در گفتوگویی اعلام کرد که اولویت اصلیاش در صورت ورود به پارلمان، رسیدگی به بحران اقتصادی و مشکلات جوانان خواهد بود.
در کنار مسائل اقتصادی، موضوع عدالت انتقالی نیز بهطور جدی در برنامههای انتخاباتی مطرح است. یک نامزد دیگر که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد که سوریه نیازمند بازسازی نهادی، حکمرانی و قانونگذاری تازهای است و باید در حوزههایی چون بهداشت، آموزش و بهبود سطح دستمزدها اصلاحات جدی صورت گیرد.
او گفت: سوریه به یک پارلمان واقعی نیاز دارد، نه پارلمانی که صرفاً دست به تأیید بزند.
«نوار نجمه» سخنگوی کمیسیون عالی انتخابات مجلس الشعب، توضیح داد که از نظر اجرایی، رأیگیری از ساعت ۹ صبح یکشنبه آغاز میشود و اعضای هیئتهای انتخاباتی با ارائه مدارک شناسایی و دریافت کارت انتخاباتی خود، وارد روند رأیگیری خواهند شد. رأیدهندگان پس از دریافت برگه رسمی مهرشده، در اتاق ویژه رأیگیری، برگه خود را آماده کرده و سپس بهصورت علنی در صندوق میاندازند.
فرآیند رأیگیری بهطور اولیه تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه دارد و در صورت نیاز تا ساعت ۱۶ عصر تمدید میشود. در پایان، صندوقها به شکل علنی و در حضور رسانهها گشوده و شمارش آرا آغاز خواهد شد و نتایج اولیه بهتدریج از طریق رسانهها منتشر میشود.