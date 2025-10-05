جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران جزئیات حریق یک مجتمع مسکونی در میدان فرمانداری شهرری را تشریح کرد.

به گزارش مهر، جلال ملکی درباره حریق یک مجتمع مسکونی در میدان فرمانداری شهرری اظهارداشت: ساعت ۲۳:۰۹ شب گذشته وقوع این حریق به نیرو‌های آتش‌نشانی اطلاع داده شده و آتش نشانان با تجهیزات کامل از ۴ ایستگاه به محل حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه این حادثه در یک مجتمع دو بلوکه ۵۰ واحدی بوده است، بیان داشت: حریق در طبقه منفی دو و محل پارک خودرو‌هایی همچون سمند، پرشیا و… آغاز شده که چندین خودرو و موتورسیکلت کامل شعله‌ور و دودگرفتگی شدید در این طبقه بود.

ملکی اعلام کرد: آتش نشانان ۳۰ نفر را به سلامت از ساختمان خارج کردند، حریق به موقع اطفا شد و مورد مصدومیت و تلفات جانی نداشتیم.