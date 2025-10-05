En
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 13 مهر 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404

قیمت خودرو امروز 13 مهر 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در واکنش به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز در روز گذشته، نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، تحولات سیاسی و ناپایداری شرایط اقتصادی، زمینه بروز واکنش‌های هیجانی در بازار خودرو را فراهم کرده است. با این حال، کارشناسان نسبت به رکود تورمی حاکم بر این بازار به‌عنوان عاملی بازدارنده برای رشد شدید قیمت‌ها هشدار داده‌اند. ناپایداری شرایط سیاسی و اقتصادی، پیش‌بینی چشم‌انداز بازار خودرو برای کارشناسان را دشوار کرده است. در همین حال، تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورتی که تحولات سیاسی اخیر منجر به افزایش دوباره نرخ دلار و عبور آن از سطوح بالاتر شود، احتمال جهش جدید قیمتی در انواع خودرو وجود دارد.


قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404

سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول بزرگ) سردمدار گرانی میان محصولات داخلی بود. بر این اساس، این سدان داخلی 33 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 10 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه سوز (XU7P) افت 12 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی 868 میلیون تومان سقوط کرد.

تارا دستی V1 رشد پنج میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 92 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. با این حال، تارا اتوماتیک V4 افت پنج میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ معاملاتی یک میلیارد و 333 میلیون تومان مورد مبادله قرار گیرد.

میان محصولات سایپا، شاهین GL رشد 9 میلیون تومانی و کوییک RS رشد هشت میلیون تومانی را تجربه کردند. این محصولات به ترتیب با نرخ‌های 987 میلیون تومان و 630 میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شدند.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز یکشنبه 13 مهر 1404

در سبد محصولات بهمن‌موتور، دیگنیتی پرستیژ رشد 80 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ معاملاتی دو میلیارد و 760 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، رسپکت 2 افت 21 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و 893 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

میان محصولات مدیران خودرو، فونیکس FX نسبت به روز گذشته 50 میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و 900 میلیون تومان مورد مبادله قرار گیرد. از طرفی، ام‌وی‌ام X22 پرو دستی افت 10 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 300 در معاملات روز جاری حاضر شود.

کی‌ام‌سی X5 نسبت به روز گذشته 70 میلیون تومان گران شد تا با قیمت دو میلیارد و 350 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، جک J4 افت 50 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 200 میلیون تومان در بازار عرضه شود.

میان محصولات مونتاژی خودروسازان داخلی، چانگان CS55 نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شد و روی قله سه میلیارد و 260 میلیون تومان ایستاد.

 

