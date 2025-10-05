رضا سپهوند،رعضو کمیسیون انرژی مجلس می گوید: هند با اطلاع از فعال شدن مکانیسم بازگشت تحریمها (اسنپبک)، برای خرید نفت از ایران درخواست میدهد؛ هرچند رقم دقیق این پیشنهاد مشخص نیست اما حدودا ۱۰ میلیون بشکه در سال برآورد میشود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، یک هفته پیش، آمار رسمی وزارت بازرگانی و صنعت هند نشان داد که دهلینو یک محموله نفت خام به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از ایران وارد کرده است.
همچنین از ابتدای سال جاری میلادی تا پایان ماه جولای، مجموع خرید فرآوردههای نفتی هند از ایران به ۹۴ میلیون دلار رسیده است.