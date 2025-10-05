عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0647\u0648\u0644\u0646\u0627\u06a9 \u0648 \u0646\u06af\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0633\u062f \u0645\u0627\u0631\u0648\u0646 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0632\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0645\u0642\u0627\u06cc\u0633\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u062c\u0645 \u0622\u0628 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u062f \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f4\u06f0\u06f2 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.