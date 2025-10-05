En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون

تصویری نگران کننده از وضعیت کنونی سد مارون منتشر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۹۸
| |
402 بازدید

عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون

به گزارش تابناک، تصویری از وضعیت هولناک و نگران کننده سد مارون واقع در استان خوزستان در مقایسه با حجم آب این سد در سال ۱۴۰۲ را مشاهده می‌کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خوزستان مارون سد مارون ذخایر سد کم آبی خشکسالی بحران آب فصل پاییز خبرفوری
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی کارشناس برجسته از بارش‌های پاییز و زمستان
عکس: نمایان شدن آثار تاریخی طختاکوپر پس از خشکسالی
ثبت سومین سال کم‌بارش ایران طی ۳۰ سال اخیر
مدارس نوبت صبح این شهرها فردا تعطیل است
یک شهر ایران رکورددار گرما در جهان شد
عکس: نمک برخاسنه از دریاچه سابق ارومیه!
۹ تالاب ایران دیگر نفس نمی‌کشند + عکس
صرفه‌جویی آب در پاییز باید دو برابر شود!
سراب نیلوفر خشک شد
عکس | قلب تپنده آب استان فارس در آستانه خشکی
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس هولناک و نگران کننده از وضعیت سد مارون
چرا تعریف آکادمیکی از اسرائیل نداریم؟/چون نگاه اروپایی بر ما حاکم است
شرط حماس برای موافقت با طرح آتش‌بس
اعتراف تکان‌دهنده به جنایت و قتل عام اعضای خانواده
بلندگوهایی برای سرکوب صدای معترضان؛ لیدرهایی حامی درویش، نه پرسپولیس!
خانه‌نشینی سردار آزمون با پای شکسته
حسین ماوریک؛ خلبانی که حاضر بود خاک وطن را با خونش از پوتین دشمن بشوید
امکان تشکیل «ناتوی عربی» در شرایط کنونی وجود ندارد/ اسرائیل چگونه زمین‌گیر می‌شود؟
شورش در گرجستان؛ حمله معترضان به کاخ ریاست‌جمهوری
پیام هشدار آمیز فرمانده مقاومت به ارتش اسرائیل
سرهنگ آمریکایی: هدف حمله سران ایران در چند هفته آینده است
اوکراین: چین اطلاعات جاسوسی به روسیه می‌دهد
مدارس نوبت صبح این شهرها فردا تعطیل است
رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره مساله فلسطین
ایرانی‌ها برای کشته شدن تا شش رده بعد از رئیس جمهور آماده‌ است!
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۲ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۷ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۱ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005acI
tabnak.ir/005acI