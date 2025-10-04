رایزنی وزیران خارجه مصر و قطر درباره مساله فلسطین

وزیران خارجه مصر و قطر طی تماسی تلفنی بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر خارجه قطر روز شنبه در گفت‌وگویی تلفنی آخرین تحولات مربوط به توقف جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه را بررسی کردند.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای اعلام کرد که دو طرف بر اهمیت تکیه بر تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در پی اعلام طرح «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا برای توقف جنگ تأکید کردند و این طرح را فرصتی برای پایان دادن به خونریزی، کشتار و فاجعه انسانی بی‌سابقه ملت فلسطین دانستند.

عبدالعاطی و آل ثانی همچنین بر مواضع ثابت کشورهای عربی مبنی بر لزوم توقف فوری جنگ، تضمین رساندن کامل کمک‌های بشردوستانه، امدادی و پزشکی به غزه و مخالفت با هرگونه تلاش برای کوچاندن اجباری یا تغییر جمعیتی این منطقه تأکید کردند.

آنها همچنین وحدت اراضی فلسطین میان غزه و کرانه باختری را اصل اساسی تحقق راه‌حل دو دولتی دانستند و بر ضرورت تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تأکید کردند.