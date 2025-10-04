رئیس جدید دانشگاه آزاد مشخص شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، بنابر شنیدهها بیژن رنجبر به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی میشود.
دو منبع مختلف به خبرنگار فارس گفتهاند جمعبندی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی درباره رنجبر در حال انجام است و به زودی علیاکبر ولایتی رئیس این هیأت امنا سرپرست فعلی دانشگاه آزاد را در نامهای به حجتالاسلام خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس معرفی خواهد کرد.
پیش از این محمدمهدی طهرانچی فیزیکدان برجسته و دانشمند وارسته ریاست دانشگاه آزاد را برعهده داشت که در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به همراه همسرش به شهادت رسید.
بیژن رنجبر (متولد ۱۳۴۵، خرمآباد) استاد تمام رشته بیوفیزیک و عضو هیئت علمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس است.
وی سابقه ریاست دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ را دارد و در دانشگاه آزاد اسلامی نیز سمتهایی چون قائممقام رئیس در امور بینالملل و پیشرفت علمی را برعهده داشته است.
پس از شهادت محمدمهدی طهرانچی، وی به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.