شایعه استعفای نویدکیا از سپاهان شدت گرفت

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u063a\u06cc\u0628\u062a \u0645\u062d\u0631\u0645 \u0646\u0648\u06cc\u062f\u06a9\u06cc\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0634\u0633\u062a \u062e\u0628\u0631\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0630\u0648\u0628\u200c\u0622\u0647\u0646 \u0648 \u062e\u0631\u0648\u062c \u0646\u0627\u06af\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0648 \u0627\u0632 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647\u060c \u06af\u0645\u0627\u0646\u0647\u200c\u0632\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631\u0647 \u0627\u062d\u062a\u0645\u0627\u0644 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0641\u0627\u06cc \u0633\u0631\u0645\u0631\u0628\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.