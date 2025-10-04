En
عکس: سلام نظامی یاسین خسروی پس از کسب طلا

سلام نظامی یاسین خسروی پس از کسب مدال طلای رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان
کد خبر: ۱۳۳۲۳۳۹
عکس: سلام نظامی یاسین خسروی پس از کسب طلا

به گزارش تابناک، تصویری از سلام نظامی یاسین خسروی پس از کسب مدال طلای رقابت‌های پارادوومیدانی قهرمانی جهان را مشاهده می‌کنید.

هند پارادوومیدانی ایران قهرمانی جهان مدال طلا یاسین خسروی خبر فوری
