عکس: سلام نظامی یاسین خسروی پس از کسب طلا

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0644\u0627\u0645 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u06cc\u0627\u0633\u06cc\u0646 \u062e\u0633\u0631\u0648\u06cc \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u06a9\u0633\u0628 \u0645\u062f\u0627\u0644 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0627\u0631\u0627\u062f\u0648\u0648\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0642\u0647\u0631\u0645\u0627\u0646\u06cc \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.