مصرف عسل در دوران بارداری خطری برای جنین ندارد

به گزارش تابناک؛ برخی باور‌های نادرست در جامعه، مصرف عسل در دوران بارداری را عامل ایجاد اختلال در جنین، سقط یا لال شدن نوزاد می‌دانند؛ در حالی که تحقیقات علمی نشان می‌دهد مصرف عسل در مقادیر محدود و توصیه‌شده توسط متخصص تغذیه، نه تنها خطری برای مادر و جنین ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک ماده غذایی سالم مورد استفاده قرار گیرد.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با این حال باید توجه داشت که عسل در گروه قند‌های ساده قرار دارد و مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند منجر به چاقی و اضافه وزن شود و در نتیجه زمینه ابتلا به بیماری‌های مزمن را فراهم سازد؛ بنابراین تأکید می‌شود مادران باردار در مصرف عسل و سایر مواد غذایی شیرین تعادل را رعایت کرده و از مصرف بی‌رویه آنها پرهیز کنند.