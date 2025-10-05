En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصرف عسل در دوران بارداری خطری برای جنین ندارد

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت به برخی باورهای نادرست مبنی بر اینکه مصرف عسل در دوران بارداری موجب سقط جنین می‌شود، پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۳۲
| |
270 بازدید
مصرف عسل در دوران بارداری خطری برای جنین ندارد

به گزارش تابناک؛ برخی باور‌های نادرست در جامعه، مصرف عسل در دوران بارداری را عامل ایجاد اختلال در جنین، سقط یا لال شدن نوزاد می‌دانند؛ در حالی که تحقیقات علمی نشان می‌دهد مصرف عسل در مقادیر محدود و توصیه‌شده توسط متخصص تغذیه، نه تنها خطری برای مادر و جنین ندارد، بلکه می‌تواند به عنوان یک ماده غذایی سالم مورد استفاده قرار گیرد.

بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، با این حال باید توجه داشت که عسل در گروه قند‌های ساده قرار دارد و مصرف بیش از اندازه آن می‌تواند منجر به چاقی و اضافه وزن شود و در نتیجه زمینه ابتلا به بیماری‌های مزمن را فراهم سازد؛ بنابراین تأکید می‌شود مادران باردار در مصرف عسل و سایر مواد غذایی شیرین تعادل را رعایت کرده و از مصرف بی‌رویه آنها پرهیز کنند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
عسل بارداری جنین وزارت بهداشت
بازخوانی تاریخ؛ اولین ایرانی مهاجر به آمریکا چه کسی بود؟
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
زنان باردار نیازی به «غذای دو نفره» ندارند
این ۶ ماده غذایی را هیچ وقت با عسل ترکیب نکنید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟
زلزله کرج را لرزاند
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
زمان واریز سود سهام عدالت به وراث متوفیان
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!
فوری؛ زلزله تهران و قم را لرزاند
انفجار مهیب در دانشگاه تهران
ماجرای بازجویی امنیتی دوباره ظریف
لحظه حمله اسرائیل به شهر موشکی ایران
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۲ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۷ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۵ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۵ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۲ نظر)
فلاسک‌های خبرساز آموزش و پرورش از کجا آمده‌اند؟  (۵۱ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abE
tabnak.ir/005abE