پیش‌ دبستانی باید اجباری شود!

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ علیرضا کاظمی روز شنبه در حاشیه مراسم نمادین «زنگ غنچهها» که همزمان در سراسر کشور در دبستان ابتدایی شهید رستمی شهرقدس برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد پیام روشنی دارد و آن توجه به بخش مهمی از نظام تعلیم و تربیت کشور یعنی «دوره تعلیم و تربیت کودک» است که نقش اساسی در ارتقای کیفیت آموزش دارد.
وی افزود: این دوره شامل ۲ بخش مهدکودک و پیشدبستانی (پیش یک و پیش دو) است که اکنون ضریب پوشش آنها مجموعاً حدود ۴۶ درصد برآورد میشود، برهمین اساس آموزش و پرورش برنامهریزی کرده است این نرخ را تا رسیدن به ۱۰۰ درصد افزایش دهد؛ هرچند به تحقق آن نیازمند منابع مالی، قانونگذاری و حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم.
کاظمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: باید دورههای پیشدبستانی و ابتدایی بهطور کامل اجباری شود تا هیچ دانشآموزی از حق آموزش عمومی کشور محروم نماند.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هماکنون حدود یک میلیون دانشآموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که دلایل مختلفی از جمله فقر اقتصادی، مهاجرت، مسائل فرهنگی، بیماری یا معلولیت دارند و این وزارتخانه مأموریت دارد زمینه تحصیل را برای همه این اقشار فراهم کند.
وی درباره اهمیت پیشدبستانی افزود: این دوره، مرحله شکلگیری شخصیت کودک از مهارتهای ارتباطی تا اعتماد به نفس و عزت نفس است و علاوه بر رشد اجتماعی و روانی، فرصتی برای شناسایی و درمان مشکلات جسمی، حرکتی و روانشناختی پیش از ورود به مدرسه فراهم میکند.
کاظمی یادآور شد: آموزش و پرورش نقشه راهی برای ضابطهمند کردن جذب و توانمندسازی مربیان، تدوین محتوای درسی و ارتقای کیفیت آموزش پیشدبستانی تدوین کرده است که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس به اهداف مقرر در این دوره دست یابد.
مراسم جشن غنچهها و افتتاحیه کودکستانهای سراسر کشور با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، حسین حق وردی نماینده مجلس و یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با شعار “برای کودکان برای ایران “در دبستان شهید رستمی شهرستان قدس برگزار شد.