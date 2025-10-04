En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پیش‌ دبستانی باید اجباری شود!

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اهمیت دوره پیش‌دبستانی در شکل‌گیری شخصیت و رشد کودکان، گفت: این دوره باید اجباری شود و ضریب پوشش پیش یک و ۲ (مهدکودک و پیش‌دبستانی) به ۱۰۰ درصد برسد؛ هدفی که تحقق آن نیازمند همراهی مجلس، دولت و تامین منابع مالی است.
کد خبر: ۱۳۳۲۳۲۸
| |
245 بازدید
پیش‌ دبستانی باید اجباری شود!

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ علیرضا کاظمی روز شنبه در حاشیه مراسم نمادین «زنگ غنچه‌ها» که همزمان در سراسر کشور در دبستان ابتدایی شهید رستمی شهرقدس برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد پیام روشنی دارد و آن توجه به بخش مهمی از نظام تعلیم و تربیت کشور یعنی «دوره تعلیم و تربیت کودک» است که نقش اساسی در ارتقای کیفیت آموزش دارد.

وی افزود: این دوره شامل ۲ بخش مهدکودک و پیش‌دبستانی (پیش یک و پیش دو) است که اکنون ضریب پوشش آنها مجموعاً حدود ۴۶ درصد برآورد می‌شود، برهمین اساس آموزش و پرورش برنامه‌ریزی کرده است این نرخ را تا رسیدن به ۱۰۰ درصد افزایش دهد؛ هرچند به تحقق آن نیازمند منابع مالی، قانون‌گذاری و حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم.

کاظمی با اشاره به بررسی این موضوع در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: باید دوره‌های پیش‌دبستانی و ابتدایی به‌طور کامل اجباری شود تا هیچ دانش‌آموزی از حق آموزش عمومی کشور محروم نماند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: هم‌اکنون حدود یک میلیون دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که دلایل مختلفی از جمله فقر اقتصادی، مهاجرت، مسائل فرهنگی، بیماری یا معلولیت دارند و این وزارتخانه مأموریت دارد زمینه تحصیل را برای همه این اقشار فراهم کند.

وی درباره اهمیت پیش‌دبستانی افزود: این دوره، مرحله شکل‌گیری شخصیت کودک از مهارت‌های ارتباطی تا اعتماد به نفس و عزت نفس است و علاوه بر رشد اجتماعی و روانی، فرصتی برای شناسایی و درمان مشکلات جسمی، حرکتی و روانشناختی پیش از ورود به مدرسه فراهم می‌کند.

کاظمی یادآور شد: آموزش و پرورش نقشه راهی برای ضابطه‌مند کردن جذب و توانمندسازی مربیان، تدوین محتوای درسی و ارتقای کیفیت آموزش پیش‌دبستانی تدوین کرده است که امیدواریم با حمایت دولت و مجلس به اهداف مقرر در این دوره دست یابد.

مراسم جشن غنچه‌ها و افتتاحیه کودکستان‌های سراسر کشور با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، محمدصادق معتمدیان استاندار تهران، حسین حق وردی نماینده مجلس و یوسف بهارلو مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با شعار “برای کودکان برای ایران “در دبستان شهید رستمی شهرستان قدس برگزار شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
وزیر آموزش و پروش زنگ غنچه ها آموزش عمومی کشور پیش دبستانی اجبار
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پشت پرده شایعه مجازی شدن مدارس
تغییر دوره ابتدایی در سه سال
اقامه نماز؛ ماموریت اول آموزش و پرورش
بچه‌های ۵ ساله بروند مدرسه که چه بشود؟
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد  (۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005abA
tabnak.ir/005abA