در رو باز کن باد بیاد ؛ لندکروز داره میاد !

بازگشت بزرگ خاندان تویوتا به ایران / لندکروزر به ایران باز می گردد

به نظر می‌رسد پس از سال‌ها انتظار، نسل جدید شاسی‌بلند پرطرفدار تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته است. آن هم نه فقط در سامانه جانبازان !
خانم ها و آقایان ؛ لندکروزر ملقب به

به گزارش تابناک؛ به گزارش منابع خبر‌ی تابناک در  گمرکات کشور، اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که پس از مدت‌ها انتظار، نسل جدید شاسی‌بلند لوکس و محبوب تویوتا، یعنی لندکروزر سری ۳۰۰، در آستانه ورود به بازار ایران قرار دارد. یکی از واردکنندگان شناخته‌شده اقدام به سفارش این خودرو در تیپ‌های مختلف کرده و ارزش‌گذاری گمرکی آن نیز انجام شده است. بر اساس برآوردها، بهای هر دستگاه لندکروزر سری ۳۰۰ بسته به تیپ، بین ۵۵ تا ۹۰ هزار یورو تعیین شده است.

 


لندکروزر از گذشته تاکنون یکی از پرطرفدارترین محصولات تویوتا در ایران بوده است، اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های واردات، تنها تعداد انگشت‌شماری از نسل جدید آن وارد کشور شد؛ آن هم بیشتر از طریق مزایده‌های سفارتخانه‌ها. حالا ورود رسمی این خودرو می‌تواند معادلات بازار را تغییر دهد در نمایشگاه های محله عباس آباد تهران مدل های قدیمی تر این خودرو با پلاک ملی را اصطلاحا تا 24 میلیارد تومان هم در دست چرخانده  و معامله کرده اند . 

 

نسل جدید لندکروزر با دو پیشرانه متفاوت عرضه می‌شود. نخست موتور ۴ لیتری شش سیلندر تنفس طبیعی با قدرت ۲۷۱ اسب بخار و گشتاور ۳۷۵ نیوتن‌متر که نیروی خود را از طریق جعبه‌دنده ۶ سرعته اتوماتیک منتقل می‌کند. گزینه دیگر، پیشرانه ۳.۵ لیتری توربوشارژر است که ۴۰۹ اسب بخار قدرت و ۶۵۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند و همراه با گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک ارائه می‌شود.

خانم ها و آقایان ؛ لندکروزر ملقب به


از نظر امکانات ایمنی و رفاهی نیز این خودرو در سطح بالایی قرار دارد. تجهیزاتی، چون شش کیسه هوا، رادار خط‌خوان، هشدار خروج از خط، ترمز اضطراری خودکار، سیستم کنترل پایداری و سامانه جلوگیری از واژگونی بخشی از امکانات ایمنی آن هستند. در بخش رفاهی نیز مواردی مانند صندلی‌های برقی جلو با گرمکن و سردکن، تهویه مطبوع مستقل برای جلو و عقب، شارژر بی‌سیم، چراغ‌های LED، ترمز پارک برقی با اتوهلد، کروز کنترل تطبیقی و حتی قابلیت روشن شدن خودرو از طریق ریموت به چشم می‌خورد.

خانم ها و آقایان ؛ لندکروزر ملقب به


 به نظر شخصی ،  ورود قریب‌الوقوع لندکروزر سری ۳۰۰، بازار خودرو‌های وارداتی ایران شاهد یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر خواهد بود؛ اتفاقی که ما علاقه‌مندان به خودرو‌های شاسی‌بلند و  لوکس را هیجان‌زده می‌کند و هم می‌تواند نقش مهمی در کمی متعادل شدن قیمت مدل‌های قدیمی این خودرو ایفا کند.

حالا وقت آن رسیده برند های چینی مانند تانک 300 و 500 که در نبود لندکروزر میخواستند یکه تاز یک شاسی بلند شاسی مستقل در بازار ایران  باشند چراغ ها را خاموش کرده و در پارکینگ شرکت وارد کننده جا خوش کنند ! 

البته که این خودرو ها هم مشتری خاص خود را دارند ولی  به قول قدیمی ها : جایی که آب هست تیمم باطل است ! 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
25
پاسخ
طبقه بندی ملت ... رانت دار-مردم عادی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
اختلاف طبقاتی روز به روز شدید تر میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
8
پاسخ
خوش به حال آقازاده‌ها
رسولی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
3
4
پاسخ
بعید میدونم
واردات هر گونه خودرو بالای ۲۰۰۰ سی سی حجم موتور ممنوع است.
پاسخ ها
کارمند
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
قانون همیشه برای مردم عادی اجرا میشه نه برای مرفهین
تویوتا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
1
3
پاسخ
تویوتا سازنده ای که فقط اسمش از کل خودروسازی جین بالاتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
1
پاسخ
واردکننده همان واردکننده پورشه نیست که با ارز دولتی پورشه وارد کرد، در زمانی که ارز برای دارو نمی دادند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
3
پاسخ
تو عراق و سوریه و افغانستان مثل مور و ملخ تویوتا و ماشین ژاپنی ریخته ولی ما باید لگن های سایما و ایدانخودرو رو ببینیم
حق گو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
نمای جانبی این خودرو چنگی به دل نمی زنه اصلا طراحی خوبی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
0
0
پاسخ
برای ی عده خاص فقط...
