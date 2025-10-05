بازگشت بزرگ خاندان تویوتا به ایران / لندکروزر به ایران باز می گردد

به نظر می‌رسد پس از سال‌ها انتظار، نسل جدید شاسی‌بلند پرطرفدار تویوتا لندکروزر سری ۳۰۰ در آستانه ورود به بازار ایران قرار گرفته است. آن هم نه فقط در سامانه جانبازان !

به گزارش تابناک؛ به گزارش منابع خبر‌ی تابناک در گمرکات کشور، اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که پس از مدت‌ها انتظار، نسل جدید شاسی‌بلند لوکس و محبوب تویوتا، یعنی لندکروزر سری ۳۰۰، در آستانه ورود به بازار ایران قرار دارد. یکی از واردکنندگان شناخته‌شده اقدام به سفارش این خودرو در تیپ‌های مختلف کرده و ارزش‌گذاری گمرکی آن نیز انجام شده است. بر اساس برآوردها، بهای هر دستگاه لندکروزر سری ۳۰۰ بسته به تیپ، بین ۵۵ تا ۹۰ هزار یورو تعیین شده است.



لندکروزر از گذشته تاکنون یکی از پرطرفدارترین محصولات تویوتا در ایران بوده است، اما در سال‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های واردات، تنها تعداد انگشت‌شماری از نسل جدید آن وارد کشور شد؛ آن هم بیشتر از طریق مزایده‌های سفارتخانه‌ها. حالا ورود رسمی این خودرو می‌تواند معادلات بازار را تغییر دهد در نمایشگاه های محله عباس آباد تهران مدل های قدیمی تر این خودرو با پلاک ملی را اصطلاحا تا 24 میلیارد تومان هم در دست چرخانده و معامله کرده اند .

نسل جدید لندکروزر با دو پیشرانه متفاوت عرضه می‌شود. نخست موتور ۴ لیتری شش سیلندر تنفس طبیعی با قدرت ۲۷۱ اسب بخار و گشتاور ۳۷۵ نیوتن‌متر که نیروی خود را از طریق جعبه‌دنده ۶ سرعته اتوماتیک منتقل می‌کند. گزینه دیگر، پیشرانه ۳.۵ لیتری توربوشارژر است که ۴۰۹ اسب بخار قدرت و ۶۵۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند و همراه با گیربکس ۱۰ سرعته اتوماتیک ارائه می‌شود.



از نظر امکانات ایمنی و رفاهی نیز این خودرو در سطح بالایی قرار دارد. تجهیزاتی، چون شش کیسه هوا، رادار خط‌خوان، هشدار خروج از خط، ترمز اضطراری خودکار، سیستم کنترل پایداری و سامانه جلوگیری از واژگونی بخشی از امکانات ایمنی آن هستند. در بخش رفاهی نیز مواردی مانند صندلی‌های برقی جلو با گرمکن و سردکن، تهویه مطبوع مستقل برای جلو و عقب، شارژر بی‌سیم، چراغ‌های LED، ترمز پارک برقی با اتوهلد، کروز کنترل تطبیقی و حتی قابلیت روشن شدن خودرو از طریق ریموت به چشم می‌خورد.



به نظر شخصی ، ورود قریب‌الوقوع لندکروزر سری ۳۰۰، بازار خودرو‌های وارداتی ایران شاهد یکی از مهم‌ترین اتفاقات سال‌های اخیر خواهد بود؛ اتفاقی که ما علاقه‌مندان به خودرو‌های شاسی‌بلند و لوکس را هیجان‌زده می‌کند و هم می‌تواند نقش مهمی در کمی متعادل شدن قیمت مدل‌های قدیمی این خودرو ایفا کند.

حالا وقت آن رسیده برند های چینی مانند تانک 300 و 500 که در نبود لندکروزر میخواستند یکه تاز یک شاسی بلند شاسی مستقل در بازار ایران باشند چراغ ها را خاموش کرده و در پارکینگ شرکت وارد کننده جا خوش کنند !

البته که این خودرو ها هم مشتری خاص خود را دارند ولی به قول قدیمی ها : جایی که آب هست تیمم باطل است !