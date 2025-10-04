مشکل اصلی بازار برنج تأمین است، نه توزیع!

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: با شفاف شدن آمار واقعی تولید برنج داخلی و همچنین تبیین چندباره مشکلات پیش روی واردات برنج، مشخص شد که حداکثر ظرفیت تولید برنج کشور ۱.۶ میلیون تن است و تقریبا معادل همین عدد نیز باید برنج وارد کشور شود تا بازار به تعادل و ثبات برسد.

مسیح کشاورز با بیان اینکه، متأسفانه در حوزه تولید داخل با بهانه‌های مختلفی، چون گرانفروشی و احتکار، بخش خصوصی را تخریب و مانع حضور ایشان در بازار می‌شوند، گفت: پس از آن همه هیاهو و اتهاماتی که متوجه بخش خصوصی شد، در نهایت کشاورزان صراحتا اعلام کردند، نگران از اینکه دلالان سود بیشتری به دست آورند، محصول برنج‌شان را نگهداشته تا با فروش به قیمت بالاتر، سود بیشتری به دست آورند.

به گزارش تابناک؛ همشهری در خبری نوشت:وی با اشاره به اینکه در حوزه واردات جنس مشکلات فعالان اقتصادی متفاوت است، تاکید کرد: مهم‌ترین آنها شامل، عدم نظر دستگاه وعدم تخصیص ارز، ارزش‌گذاری ارزی و ریالی غیرواقعی، عدم ثبت‌سفارش یا انجام آن با تاخیر و به صورت قطره‌چکانی و رسوب بخشی از محصول وارد شده در گمرکات است.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار کرد: همانطور که ملاحظه می‌شود مشکلات بازار برنج در بدگمانی دولت با کسب اطلاعات نادرست از منابع غیرتخصصی به بخش خصوصی ریشه دارد و عامل بنیادی دیگر عدم تعامل دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی است که موجب اتخاذ تصمیماتی شده که واردات در حوزه برنج بسیار کند جریان داشته باشد.

وی توضیح داد: از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صمت تا ستاد تنظیم بازارکشور و سازمان حمایت، معاون اول رئیس جمهور و هم اکنون هم وزارت دادگستری در بررسی و ساماندهی بازار برنج به آن بخشی که تکالیف دولت است توجه نمی‌کنند، در حالی که واردات یک فرآیند است که اگر بخش‌های مقدم اجرایی نشود، عملیاتی کردن قسمت‌های مؤخر با مشکل جدی مواجه می‌شود.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج

کشاورز به ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده برنج اشاره کرد و تصریح کرد: حضور مستقیم و نظارت میدانی این سازمان می‌تواند به بهبود شرایط و کاهش مشکلات منتهی شود.

وی با بیان اینکه عملکرد بخش خصوصی متاثر از تصمیمات سازمان‌های دولتی است، اظهار کرد: سازمان بازرسی در کنار نظارت بر بخش خصوصی، عدم انجام تکالیف قانونی توسط وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی و همچنین سازمان برنامه و بودجه که تصمیماتش زمینه‌ساز مشکلات کنونی بازار است را نیز مورد توجه قرار دهد.

کشاورز گفت: ارزش‌گذاری برنج‌های وارداتی از مقدماتی‌ترین مراحل واردات است که متاسفانه امروز شاهد هستیم در بخش برنج پاکستانی با چالشی جدی رو‌به‌رو است.

وی با بیان اینکه برنج‌های سفید پاکستانی و برنج‌های سفید بخارپز هندی از مرغوب‌ترین انواع برنج و رقیب جدی برنج ایرانی هستند، ادامه داد: در شرایطی که با کمبود تولید برنج رو‌به‌رو هستیم، این نوع برنج از رقیب به مکمل بازار تبدیل شده و واردات آن می‌تواند بخشی از کسری برنج داخلی را جیران و مانع افزایش قیمت شود، چراکه در صورت واردات کافی و به موقع، برنج پاکستانی با قیمت ۷۰ الی ۸۰ هزار تومان به بازار عرضه خواهدشد.

تامین ارز واردات

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران متذکرشد: یکی از معضلات جدی پیش‌روی واردات تأمین ارز است و در حالیکه بار‌ها ومکررا طی مکاتبات اعلام کردیم اگر توانایی حل مشکلات نیست با حدف ارز ترجیحی و جایگزین شدن ارز مبادله‌ای، واردات برنج تقریبا با قیمت‌های غیرواقعی موجود که بدلیل عدم واردات وگرانی برنج ایرانی است می‌تواند ادامه یابد، اما تا کنون به این درخواست نیز توجهی نشده است.

کشاورز با بیان اینکه در حوزه ترخیص برنج از گمرکات نیز موانعی وجود دارد که موجب رسوب بخشی از محصول وارداتی شده و تجار مجبور هستند هزینه تاخیر و دموراژ این بخش را نیز متحمل شوند، تاکید کرد: تحمیل صدور ثبت سفارش در ازای تحویل برنج‌های رسوبی به شرکت بازرگانی را سریع‌تر عملیاتی کنند.

وی با اشاره به اینکه همه این موارد جزء تکالیف دستگاه متولی ساماندهی بازار برنج است، متذکر شد: متاسفانه سازمان‌های دولتی که مامور بررسی و نظارت بر بازار برنج می‌شوند، این موارد مقدماتی و بنیادی واردات برنج را نادیده گرفته و همه مشکل را متوجه بخش توزیع یعنی جایی که متصدی بازار یعنی بخش خصوصی بازیگر اصلی آن است، می‌دانند.

واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران اظهار کرد: در آخرین تصمیم اتخاذ شده برای این حوزه، به پیشنهاد وزارت دادگستری، تنظیم بازار کشور تکلیف کرده است که واردکنندگان برنج وارد شده را در اختیار شرکت بازرگانی دولتی قرار دهند تا این شرکت توزیع آن در بازار را برعهده بگیرد، در حالیکه به این مهم توجه نشده است که واردکننده باید بتواند برنج وارد کند که توزیع آن را به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کند.

وی با یادآوری اینکه از زمان اتخاذ این تصمیم تاکنون هنوز هیچ قراردادی بین بخش خصوصی و آن شرکت منعقد نشده است، توضیح داد: نخست آنکه واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند که بتوانند به شرکت بازرگانی دولتی واگذار کنند و منتظر ارزش گذاری ریالی هستند و بخش اندکی هم که وارد شده به دلیل عدم ثبت سفارش وعدم ترخیص در گمرکات رسوب کرده است، علاوه بر ۱۵۰ هزار تن برنجی که صرفا برای تحویل به شرکت بازرگانی دولتی ثبت سفارش شده است، حدود حداقل ۶۰۰ هزارتن یرنج منتظر تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان و ارزش‌گذاری ارزی و ریالی و ثبت سفارش برای واردات به کشور است، که با توجه به مخاطرات موجود دستگاه‌های ذیربط باید در اسرع‌وقت تعیین وتکلیف نمایند در غیر اینصورت باید پاسخگوی هرگونه تهدید امنیت غذایی کشور باشند

وی تاکید کرد: امروز به عنوان یکی از تشکل‌های اصلی فعال در صنعت برنج کشورکه مشکلات را به‌طور مستمر بررسی و شناسایی می‌کنیم مجدد هشدار می‌دهیم با بلاتکلیفی و بروکراسی اداری وادرس‌های اشتباه، نسخه اشتباه برای درمان مشکلات بازار کشور تجویز نکنند.

کشاورز گفت: قبل از فصل برداشت برنج ایرانی با مکاتبات مکرر پیشنهادات لازم را دادیم که می‌توانست جلوی گرانی برنج ایرانی را بگیرد ولی شنیده نشد، امروز هم هشدار‌های لازم برای جلوگیری ازعدم تنظیم بازار بواسطه عدم تامین به موقع کسری برنج را اعلام کردیم که با توجه به بلاتکلیفی موجود از نظر تسویه مطالبات و تامین ارز و سایر مقدمات نگرانی جدی وجود دارد.