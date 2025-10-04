۱۲/مهر/۱۴۰۴
Saturday 04 October 2025
۱۷:۰۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
فرهنگی
»
سینما
بازدید
1218
1218
بازدید
پ
نوید محمدزاده با عکس عجیبش حسابی بازدید گرفت!
نوید محمدزاده، که اخیرا حواشی زیادی را سمت خود جلب کرده است، با انتشار عکس جدیدی از خود با استایلی عجیب حسابی جلبتوجه کرد.
کد خبر:
۱۳۳۲۳۰۶
تاریخ انتشار:
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۱
04 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۲۳۰۶
|
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۱
04 October 2025
|
1218
بازدید
1218
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
نوید محمدزاده
بازیگر
عکس عجیب
مدیریت پر چالش پرسپولیس و سایه سنگین نفوذ/ انتقال بحران از رضا درویش به وحید هاشمیان
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دلبری گلاره عباسی با استایلی جذاب
عکسی از فردین کنار دریای خزر در سال ۱۳۵۰
ناگفتههای فریبا نادری از ازدواجش با مسعود رسام
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
نظرسنجی
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
الی گشت
آخرین اخبار
اردوغان: حماس نشان داد که خواهان صلح است
مشکل اصلی بازار برنج تأمین است، نه توزیع!
طرح ترامپ آرزوهای کابینه نتانیاهو را بر باد داد!
استقلال و تکرار الگوی ناکامی؛ نکونام، ساپینتو و دیگران
نوید محمدزاده با عکس عجیبش حسابی بازدید گرفت!
عقاید دینی دروزیها چیست؟
هشداری جدی و صریح به جود بلینگام
پشتپرده بازی پرهزینه «دیجیشهر» با جیب مردم
واکنش فیفا به ویزا ندادن به کادر ۹ نفره ایران
ایران خواستار تعلیق ورزش اسرائیل شد!
کشف گنج یک میلیون دلاری ۳۰۰ ساله
تردد کامیونهای ایرانی در مرز افغانستان تسهیل شد
قیمت دینار عراق امروز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۴
طلای آبشده بخریم یا نه؟
ورود سازمان بازرسی به هزینههای هنگفت استقلال و پرسپولیس!
وب گردی
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سهخلبان ایرانی بهدلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
ائتلافهای ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
«رز و جک» در پشتصحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنیسازی بومی است
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
(۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
(۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۶ نظر)
طعنههای مجری صداوسیما به روحانی و ظریف
(۷۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را میکشد؟
(۷۶ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گرانفروشی!
(۷۴ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
(۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟
(۶۸ نظر)
حقوق عمانیها ۴۶ برابر و قزاقها ۹ برابر ایران/ دستهای بیمزد!
(۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم
(۶۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
(۵۳ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم
(۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمهمحاصرهای دارد! / به من فحش میدهند و میگویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
(۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بیحجاب در مراسم جنجالی
(۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aao
tabnak.ir/005aao
کپی شد