معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد دوغارون گفت: با رفع اختلالات گمرکی و مخابراتی افغانستان، تردد کامیون‌ها در مرز دوغارون از سر گرفته شد و هیچ محدودیتی برای ارسال محموله‌ها وجود ندارد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسن نوری‌زاده معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون با اشاره به آخرین وضعیت توقف کامیون‌ها در مرز افغانستان به دلیل اختلالات گمرکی و مخابراتی، گفت: از غروب روز دوشنبه، ۷ مهر، به دلیل ایجاد اختلال در زیرساخت شبکه‌های گمرکی و مخابراتی افغانستان، روند پذیرش خودرو‌ها به‌طور کامل متوقف شده بود و این وضعیت تا غروب روز سه‌شنبه، ۸ مهر، ادامه داشت.

وی افزود: از عصر روز چهارشنبه، ۹ مهر، اینترنت افغانستان برقرار شد، اما همچنان اختلال در سیستم ارتباطی و گمرکی ادامه داشت و پذیرش کامیون‌ها انجام نمی‌شد.

معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد دوغارون با بیان اینکه از روز پنجشنبه، ۱۰ مهر، مجدداً فرآیند پذیرش و تردد کامیون‌ها آغاز شد، تصریح کرد: مشکلات اختلالات مخابراتی افغانستان حل شد و تا همین لحظه، دو هزار و ۱۴۳ دستگاه کامیون حامل بار و همچنین کامیون‌های خالی، در مجموع رفت و برگشت انجام شده است.

نوری‌زاده با تأکید بر بازگشت شرایط به وضعیت عادی، گفت: با توجه به اختلال و توقف یک تا دو روزه، حجم کامیون‌ها در انتظار دو طرف مرز افزایش یافته بود، اما اکنون همه دستگاه‌ها امکان عبور پیدا کرده‌اند و اختلال پذیرش کامیون‌ها کاملاً برطرف شده است.

وی افزود: اختلال موقت باعث شد حجم بسیار زیادی کامیون در سطح انتظار دو طرف مرز باقی بماند، اما تلاش‌ها برای بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه داشت و میزان خسارت به کامیون‌ها گزارش نشده است. کامیون‌هایی که دارای بار فاسد بودند، فوراً و در همان شرایط از مرز عبور کردند، اما سایر کالا‌ها به دلیل توقف، مدتی در مرز باقی ماندند.

معاون توسعه اقتصادی سازمان منطقه آزاد دوغارون تأکید کرد: محدودیت ارسال محموله به مرز دوغارون به‌منظور جلوگیری از تشدید توقف بیش‌از حد کامیون‌ها با ابلاغیه گمرک ممنوع شده بود، اما هم‌اکنون با رفع مشکل تردد کامیون‌ها، این ابلاغیه مجدداً با نامه گمرک لغو شده است.

وی در پایان یادآور شد: بر این اساس، هم‌اکنون هیچ محدودیتی برای ارسال محموله‌ها به گمرک دوغارون وجود ندارد.