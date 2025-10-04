سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفتگو با تابناک گفت که با حضور مستقیم در سازمان بازرسی، هدررفت منابع دولتی و جذب بازیکنان بی‌کیفیت در دو باشگاه پرطرفدار زیر نظر گرفته شده و پیگیری می‌شود.

روح‌الله لک‌علی‌آبادی، سخنگوی فراکسیون مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با اینکه باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس هنوز عملاً زیر نظر نهادهای دولتی مانند هلدینگ خلیج فارس و کنسرسیوم بانکی هستند و آیا مجلس یا سازمان بازرسی می‌توانند درباره هزینه‌ها، بدهی‌ها و سوءمدیریت احتمالی در این باشگاه‌ها ورود و پیگیری قانونی انجام دهند؟ اظهار کرد: در جلسه اخیری که با هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تأکید کردیم که این دو تیم متعلق به مردم هستند و مدیران باید صدای هواداران و پیشکسوتان را بشنوند. محدود کردن صدای هواداران و استفاده از بلندگو برای جلوگیری از شنیده شدن صدای مردم، رفتار قابل قبولی نیست.

وی ادامه داد: ما مخالف کمک مالی به فوتبال نیستیم و می‌دانیم که برای رقابت با کشورهای حوزه خلیج فارس و لیگ نخبگان، سرمایه‌گذاری لازم است. اما پول‌هایی که چه از طریق کنسرسیوم بانک‌ها، هلدینگ‌های نفتی و چه معادن مس هزینه می‌شود، متأسفانه با ندانم‌کاری مدیران هدر می‌رود.

لک‌علی‌آبادی با اشاره به عملکرد ضعیف تیم‌های ایرانی در لیگ آسیا، گفت: یک تیم ما با بودجه‌ای ده برابر بیشتر از یک تیم دسته چندم کشورهای عربی، باز هم نتیجه را واگذار می‌کند. قبلاً بهانه کمبود بودجه بود، اما حالا دیگر چه بهانه‌ای باقی مانده است؟

سخنگوی فراکسیون مجلس افزود: فوتبال امروز مسئولیت اجتماعی دارد. باشگاه‌ها باید نشاط اجتماعی ایجاد کنند و غرور ملی مردم را افزایش دهند. هواداران و پیشکسوتانی که با جان و دل تیم‌ها را حمایت کرده‌اند، نباید نادیده گرفته شوند.

وی درباره شفافیت مالی و قراردادها گفت: باید تکلیف ایجنت‌ها مشخص و تفاوت آن‌ها با دلال‌ها روشن شود. پرداخت‌های غیرمعقول، مانند ۲۳ میلیارد تومان به یک دلال برای جابجایی یک بازیکن، غیرقابل قبول است. می‌توان با همان بودجه بازیکنان باکیفیت‌تر جذب کرد. برخی بازیکنان خارجی که با قیمت بالا جذب می‌شوند، کیفیت لازم را ندارند و این هزینه‌ها غیرمنطقی است.

لک‌علی‌آبادی ادامه داد: مدیران ناکارآمد، با تصمیمات نادرست به ریشه باشگاه‌ها و هویت فوتبال کشور ضربه می‌زنند و سازه‌ای که با خون دل پیشکسوتان و هواداران ساخته شده را تهدید می‌کنند. حتی وقتی گفته می‌شود کار قانونی انجام شده است، هواداران و مردم صحت حرف‌هایشان را رد می‌کنند. سقف قراردادها 700 میلیارد است، اما برخی تیم‌ها میلیاردها بیشتر هزینه می‌کنند.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه هم‌اکنون در سازمان بازرسی کشور حضور دارم و به صورت مستقیم این موضوع را پیگیری خواهم کرد، گفت: هدف ما حمایت از فوتبال است، نه دخالت در امور فنی؛ اما پول بیت‌المال و منابع دولتی باید به شکل شفاف و کارآمد هزینه شود. مدیران ناکارآمد با تصمیمات خود به ریشه باشگاه‌ها و هویت فوتبال ایران آسیب می‌زنند و کیفیت بازیکنان و عملکرد تیم‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند. جلسات ما با سازمان بازرسی و مدیران باشگاه‌ها ادامه خواهد داشت تا هرگونه سوءاستفاده یا هزینه غیرمنطقی اصلاح شود.

وی در خاتمه تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مجلس پیگیر این مسائل هستیم و جلسات با مدیران استقلال و پرسپولیس ادامه خواهد داشت. با بقیه تیم‌ها نیز ملاقات خواهیم کرد تا شفافیت مالی، قانون‌مداری و احترام به هواداران و پیشکسوتان برقرار شود و هرگونه شائبه فساد ریشه‌کن شود.

گفتگو: سجاد دهقانی