پشت پرده لو رفتن عملیات وعده صادق ۲

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، عبدالله حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره وضعیت اتاق جنگ در عملیات وعده صادق ۲ گفت: ما ساعت پنج الی شش وارد اتاق جنگ شدیم، تلوزیون ها را روشن کردیم متوجه شدیم که ایران اینترنشنال و جاهای دیگر نوشته‌اند که ایران می‌خواهد حمله کند یا درحال حمله است.

وی افزود: بنا بر این بود که ما ساعت ۸ حمله را شروع کنیم؛ بعضی از دوستان با توجه با این اتفاقات پیشنهاد لغو حمله را دادند زیرا دشمن هوشیار شده است. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ادامه داد: اما شهید سلامی با قاطعیت گفت ما جنگ را برای خدا انجام می‌دهیم و به هیچ عنوان لغو نمی‌کنیم و محکم ایستادند تا این عملیات انجام شود.