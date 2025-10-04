چرا تیلور سوئیفت از رئال مادرید خواند؟

خواننده مطرح آمریکایی، پیشتر در برنابئو کنسرت گذاشته بود.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، انتشار یازدهمین آلبوم استودیویی تیلور سوئیفت با نام «زندگی یک شوگرل» (The Life of a Showgirl) بار دیگر اینترنت و رسانهها را به تسخیر خود درآورد. به گزارش آاس، این آلبوم شامل ۱۲ قطعه است و همانند آثار گذشتهاش به موضوعاتی، چون روابط عاشقانه، شهرت و ... میپردازد. اما آنچه این بار بیش از همه توجهها را جلب کرده، اشاره مستقیم این ستاره پاپ به باشگاه فوتبال رئال مادرید است.
در قطعهای به نام Wi$h Li$t، سوئیفت در بخشی از ترانه چنین میخواند:
... آنها از من یک قرارداد با رئال مادرید میخواهند...