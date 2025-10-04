چرا تیلور سوئیفت از رئال مادرید خواند؟

انتشار یازدهمین آلبوم استودیویی تیلور سوئیفت با نام «زندگی یک شوگرل» (The Life of a Showgirl) بار دیگر اینترنت و رسانه‌ها را به تسخیر خود درآورد. به گزارش آاس، این آلبوم شامل ۱۲ قطعه است و همانند آثار گذشته‌اش به موضوعاتی چون روابط عاشقانه، شهرت و ... می‌پردازد.

خواننده مطرح آمریکایی، پیش‌تر در برنابئو کنسرت گذاشته بود.

در قطعه‌ای به نام Wi$h Li$t، سوئیفت در بخشی از ترانه چنین می‌خواند:

... آنها از من یک قرارداد با رئال مادرید می‌خواهند...