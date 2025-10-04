نقشه ایران برای پایان دادن به حضور آمریکا

رسانه آمریکایی با ابراز نگرانی درباره خلأ ناشی از کاهش تعداد نیروهای نظامی ایالات متحده در عراق پس از سوریه، خاطرنشان کرد: این وضعیت، شرایط مناسبی برای گسترش نفوذ ایران در منطقه که پیشتر نیز با موفقیت آن را انجام داده بود، ایجاد می‌کند.

تنها ۶ ماه پس از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد که شروع به کاهش نیروهای آمریکایی در سوریه خواهد کرد، پنتاگون این هفته تأیید کرد که کاهش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق را نیز تحت توافقی که توسط دولت «جو بایدن» حاصل شد، آغاز خواهد کرد. اقدامی که کارشناسان امنیتی می‌گویند، می‌تواند به نفع ایران باشد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این تغییرات در راستای تمایل فزاینده ایالات متحده برای پایان دادن به «جنگ‌های ابدی» اش صورت گرفته است اما کاهش حضور ایالات متحده در عراق و سوریه، کارشناسان امنیتی را عمیقاً نگران خلأ قدرتی کرده است که در هر دو کشور ایجاد می‌شود و ایران از آن استفاده خواهد کرد.

رسانه آمریکایی با ادعای اینکه «ایران دهه‌هاست که نفوذ خود را در عراق و سوریه گسترش می‌دهد» افزود: ایران از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حضوری بسیار ریشه‌دار و پیچیده‌ای در منطقه ایجاد کرده است که منحرف یا خنثی کردن نفوذ آن را، حتی در بحبوحه تغییر حکومت در سوریه دشوار می‌کند.

روابط ایران با سوریه ریشه‌دار است

یک گزارش تحقیقاتی که توسط «انجمن خاورمیانه» گردآوری شده است، ادعا می‌کند که تهران خود را عمیقاً در زندگی روزمره سوری‌ها جای داده است. ساختار فرماندهی آن همچنین با ادغام فرماندهان ایرانی، لبنانی و عراقی از مرزهای سنتی دولت-ملت فراتر رفته است.

شبکه آمریکایی تصریح کرد که اگرچه ایران اکنون، پس از برکناری «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه و تصرف کشور توسط هیات تحریر الشام در دسامبر ۲۰۲۴ که زمانی توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی مشتق شده از القاعده شناخته می‌شد با مخالفت‌هایی در سوریه روبرو است، تهران این پتانسیل را دارد که از فقدان یک دولت متحد در سراسر سوریه و همچنین پویایی ژئوپلیتیکی بسیار پیچیده‌ای که در آن اسرائیل، ترکیه و روسیه همگی برای نفوذ بیشتر در این کشور رقابت می‌کنند، بهره ببرد.

«گرگ رومن» مدیر اجرایی انجمن خاورمیانه در گفت‌وگو با فاکس نیوز، روابط ایران و سوریه را قدمت‌دار توصیف و خاطرنشان کرد که اگر هیات تحریرالشام با هماهنگی کردها در شمال شرقی یا دروزی‌ها در جنوب غربی نتواند «سد» ی در برابر نفوذ ایران ایجاد کند، تهران می‌تواند در موقعیت خوبی برای گسترش منافع منطقه‌ای‌اش خود قرار گیرد.

در گزارش انجمن خاورمیانه همچنین ادعا شده است که توانایی ایران برای ایجاد زیرساخت‌های نظامی موازی، فعالیت مستقل از کنترل دولت میزبان و حفظ قابلیت‌های استراتژیک به‌رغم نظارت بین‌المللی، الگویی را ارائه می‌دهد که می‌تواند در سایر نقاط منطقه تکرار شود.

فاکس نیوز در ادامه یادآورشد که اگرچه راهبرد ایران ممکن است، کمی متفاوت باشد اما این کشور بارها از خلأ قدرت در کشورهای منطقه برای مقابله با نفوذ ایالات متحده استفاده کرده است، ازجمله در افغانستان و همچنین در عراق، جایی که از اوایل سال ۲۰۰۳ شروع به حمایت از گروه‌های مقاومت در حال جنگ با ایالات متحده کرد.

راهبرد ایران در عراق مؤثر بوده است

«بیل روگیو» تحلیل‌گر و ‌سردبیر ارشد «لانگ وار ژورنال» و لابی صهیونیستی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در مصاحبه خود با فاکس نیوز با بیان اینکه «استراتژی ایرانی‌ها در عراق مؤثر بوده است»، اظهار داشت: آنها از ابزارهای نظامی، سیاسی و اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کنند و نزدیکی آنها به عراق واقعاً به آنها در دستیابی به این هدف کمک می‌کند.

روگیو افزود: صدها هزار نفر تحت حمایت ایران در عراق وجود دارند که عمدتاً بخشی از نیروهای بسیج مردمی هستند که در مبارزه با داعش بسیار تأثیرگذار بودند و بخشی از نیروهای مسلح عراق تحت فرماندهی نخست‌وزیر هستند. آن‌ها نفوذ قابل توجهی در دولت عراق دارند. آنها یک بلوک بزرگ و مسلط در پارلمان عراق را در اختیار دارند.

ایران به‌دنبال گسترش نفوذ خود در منطقه است

رومن و روگیو، هر دو نگرانی خود را در مورد خروج نیروهای آمریکایی از منطقه و مهم‌تر از آن، حذف نفوذ ایالات متحده در زمانی که ایران به شدت به دنبال مقابله با واشنگتن و منافع آن است، ابراز کردند.

روگیو در ادامه صحبت‌های خود، ایرانی‌ها را «صبور» توصیف کرد و گفت: آنها در چارچوب‌های زمانی دهه‌ها و نسل‌ها عمل می‌کنند و ما صبور نیستیم. ما در چارچوب‌های زمانی و چرخه‌های انتخاباتی دو و چهار ساله عمل می‌کنیم. در نهایت، ایران به دنبال بیرون راندن ایالات متحده از منطقه و گسترش نفوذ خود در کشورهای همسایه، چه افغانستان، چه عراق، چه کشورهای خلیج فارس است.

او تاکید کرد که «هدف نهایی آن‌ها، این است که ایالات متحده را بیرون کنند».

تحلیل‌گر آمریکایی افزود: ما درباره تعداد نیروها صحبت می‌کنیم اما ما واقعاً درباره ماموریت خود در عراق صحبت نمی‌کنیم؟ آیا این یک ماموریت ضد داعش است؟ آیا ماموریتی برای جلوگیری از نفوذ ایران است؟

وی خاطر نشان کرد: آیا ما ترکیب مناسبی از نفوذ نظامی، دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی در عراق برای دستیابی به این اهداف داریم؟ من فکر نمی‌کنم که داشته باشیم.

