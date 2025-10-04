۱۲/مهر/۱۴۰۴
ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد
بزرگترین رانت تاریخ خصوصی سازی در راه است
عکس یادگاری خبرنگار صداوسیما با دختران بی حجاب حامی مقاومت
به گزارش تابناک، آمنه سادات ذبیح پور خبرنگار صداوسیما در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس عکس یادگاری خود با جمعی از دختران لبنانی حامی مقاومت را منتشر کرد.
۱۳۳۲۲۴۲
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
04 October 2025
۱۳۳۲۲۴۲
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۴
04 October 2025
1689
1689
بازدید
۱
آمنه سادات ذبیح پور
لبنان
حزب الله لبنان
سیدحسن نصرالله
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
شکایت آمنه سادات ذبیح پور از وکیل احمدی نژاد!
واکنش وکیل احمدینژاد به شکایت آمنهسادات ذبیح پور
یک قوم مرموز که اطلاعات کمی از آنها وجود دارد!
گرفتاری ساختاری در صداوسیما!
۱۴ ماه حبس برای توهین به آمنهسادات ذبیحپور!
ویدیوی آمنه سادات ذبیح پور از کشتی اسرائیل که سپاه توقیف کرد
بازتاب تحولات سوریه در فضای مجازی/ از "همه چی آرومه" تا تسلیم ناگهانی دمشق/ بشاراسد سقوط کرد یا تحلیلها/ اجرا نشدن وعده صادق دلیل سقوط سوریه؟
زد و خورد کلامی ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید / تصاویر تازه کشتی اسرائیل که سپاه توقیف کرد / زن ایرانی زن عربستانی نیست! / درخشش تازه هادی چوپان / انتقاد بیسابقه از شیوه مدیریت صداوسیما روی آنتن
محکومیت جنایات اسرائیل توسط هزاران فعال رسانهای+اسامی
حضور مسعود پزشکیان در دفتر حزبالله
تجلیل سید حسن نصرالله از شهدای مقاومت
رمضان شریف: حزبالله در جنگ زمینی دست برتر دارد
متن وصیت شهید سید حسن نصرالله + عکس
پیام سید محمدخاتمی در پی شهادت دبیرکل حزب الله لبنان
روایت سیدحسن نصرالله از فواد شکر
سید حسن نصرالله به شهدای مقاومت پیوست+زندگینامه دبیر کل حزب الله لبنان
پیکر سید حسن نصرالله کجا به خاک سپرده می شود؟
شایعه عجیب ترور سید حسن نصرالله
سینماها و تئاترها تا اطلاع ثانوی تعطیل شدند
پیام سیدحسن خمینی در پی شهادت سیدحسن نصرالله
نامه همسر شهید نبیل قاووق خطاب به ملت ایران
پیام رزمندگان حزبالله به سید حسن نصرالله
تصویری از سیدعباس عراقچی در کنار سیدحسن نصرالله
ادعاهای مضحک یک سایت صهیونیستی
پیام تسلیت دکتر مخبر به سید حسن نصرالله
تصویری متفاوت و دیده نشده از سیدحسن نصر الله
جوانی سید حسن نصرالله با تیپی کاملا متفاوت
ابلاغ پیام سید حسن نصرالله به عراقچی
تأکید نصرالله بر مسئولیت امت اسلامی برای آزادی قدس
ناشناس
|
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
2
10
پاسخ
مگر اونجا مسلمون نیست و یا نداره و یا این دختران دین دیگری دارند؟؟؟؟
# خروج از ان پی تی
# مکانیسم ماشه
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# اسنپ بک
مهمترین اولویت دولت چه باید باشد؟
تثبیت نرخ ارز و طلا
تثبیت قیمت کالاهای اساسی
افزایش حقوق
ادعای تکاندهنده مولوی عبدالحمید درباره تحریمها!
هر ۴۰ دقیقه، یک زن ایرانی به سرطان سینه مبتلا میشود
موسوی: پلیس مظهر اقتدار نرم است، نه زور بازو
آرایش روزانه؛ جنگ نرم زنان با روزمرگی
مدیران خودرو، ایده آل یا بی خیال ؟
دستگیری قاضی قلابی پس از کلاهبرداری میلیاردی از مردم
افزایش دما در شمال و کاهش دما در شرق کشور
آغاز مراسم تشییع دانشجوی فقید دانشگاه تهران
رونمایی Meta در کنفرانس Connect 2025 از عینک هوشمند نسل بعد و اپلیکیشنهای متاورسی
محکوم شدن رپر معروف به بیش از ۴ سال زندان
همکاری اپل و انویدیا برای ساخت تراشههای هوش مصنوعی نسل جدید مکبوک
عکس یادگاری خبرنگار صداوسیما با دختران بی حجاب حامی مقاومت
هر دو مسیر تونل امیرکبیر امشب مسدود میشود
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
هشدار به ناوهای آمریکایی درباره مینها: دو تکه میکند!
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
ثبت شرکت
متخصص ارتودنسی
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
اعدام سهخلبان ایرانی بهدلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشتصحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ائتلافهای ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هستهای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنیسازی بومی است
ایران تأسیسات هستهای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
(۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدیاش ایران است
(۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریمها علیه ایران را از سر گرفت
(۱۰۸ نظر)
آیا تمام تحریمهای ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟
(۹۶ نظر)
طعنههای مجری صداوسیما به روحانی و ظریف
(۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گرانفروشی!
(۷۴ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را میکشد؟
(۷۱ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیدهاند
(۷۰ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟
(۶۸ نظر)
حقوق عمانیها ۴۶ برابر و قزاقها ۹ برابر ایران/ دستهای بیمزد!
(۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم
(۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم
(۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمهمحاصرهای دارد! / به من فحش میدهند و میگویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم
(۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بیحجاب در مراسم جنجالی
(۵۱ نظر)
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
(۴۸ نظر)
