لوکانو L۷ در واقع نسخه‌ای از جیکو J۷ است و با طراحی نسبتا جذاب و امکانات مدرن، توجه بسیاری از علاقه‌مندان خودرو را به خود جلب کرده است.
لوکانو L۷ و مکث موتور؛ وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
به گزارش تابناک؛ از نظر طراحی ظاهری، لوکانو L۷ با خطوط تیز، جلوپنجره بزرگ و ظاهری اسپرت، تصویری قدرتمند و مدرن از یک شاسی‌بلند ارائه می‌دهد. ابعاد بزرگ و ارتفاع مناسب از سطح زمین، این خودرو را برای مسیر‌های خارج از جاده سبک و متوسط مناسب می‌سازد و در کنار این طراحی، کابین با امکانات رفاهی مدرن مانند سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک، صفحه نمایش لمسی و صندلی‌های چرمی تجربه‌ای راحت برای سرنشینان فراهم می‌کند.
 
در بخش فنی، لوکانو L۷ مجهز به موتور ۱.۶ لیتری توربوشارژ است که توانایی تولید ۱۹۷ اسب بخار را دارد. شتاب صفر تا صد کیلومتر حدود ۸ ثانیه و سیستم چهارچرخ محرک آن، از ویژگی‌های برجسته این خودرو محسوب می‌شوند و باعث می‌شوند در شرایط مختلف جاده‌ای، عملکرد تقریبا قابل قبولی داشته باشد. به‌علاوه، سیستم‌های ایمنی میان رده مانند ترمز ضدقفل، کنترل پایداری الکترونیکی و هشدار نقطه کور، به افزایش امنیت سرنشینان و جلو گیری از تصادفات کمک می‌کند.
لوکانو L۷ و مکث موتور؛ وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
 
با وجود این نکات مثبت، لوکانو L۷ و شرکت مکث موتور با چالش‌هایی نیز مواجه هستند. خدمات پس از فروش یکی از فاکتور‌های کلیدی در تجربه مشتری است. مکث موتور برای خودرو‌های خود گارانتی ۳۶ ماهه یا ۶۰ هزار کیلومتر ارائه می‌دهد همچنین این شرکت اذعان داشته که  نمایندگی‌های خود را با تجهیزات مدرن تجهیز کرده است. با این حال، تعداد محدود نمایندگی‌ها در سراسر کشور می‌تواند دسترسی به خدمات را برای خریداران دشوار کند، به‌خصوص در شهرستان‌ها که نبود نمایندگی فعال و کمبود قطعات یدکی می‌تواند به اصطلاح عامیانه باعث "خوابیدن خودرو " در تعمیرگاه شود. 
 
از نگاه خریداران، لوکانو L۷ با طراحی جذاب و امکانات رفاهی مناسب توجه آنها را جلب کرده است. بسیاری از مالکان از کابین راحت، سیستم تهویه مطبوع و سیستم چهارچرخ محرک رضایت دارند و عملکرد خودرو در مسیر‌های شهری و خارج از جاده سبک را مثبت ارزیابی کرده‌اند. با این حال، برخی انتقادات نیز وجود دارد که شامل کیفیت متریال داخلی، عملکرد سیستم تهویه در صندلی‌های عقب و دید محدود از شیشه عقب است. مالکان اشاره کرده‌اند که استفاده از چرم مصنوعی در برخی قسمت‌ها و پلاستیک خشک در بخش‌های دیگر حس لوکس بودن خودرو را کاهش می‌دهد و سیستم تهویه عقب توان کافی برای خنک کردن فضای کابین ندارد. همچنین برخی رانندگان از تأخیر در پاسخ پدال گاز و عملکرد گیربکس در سربالایی‌ها گلایه کرده‌اند و سیستم‌های کمک‌راننده گاهی با هشدار‌های مکرر عملکردی آزاردهنده دارند.
لوکانو L۷ و مکث موتور؛ وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
 
مسائل مربوط به قیمت و هزینه‌های نگهداری نیز جزو نگرانی‌های خریداران است. لوکانو L۷ نسبت به برخی رقبا در همان کلاس قیمتی، هزینه نگهداری بالاتری دارد و همین موضوع می‌تواند ارزش خرید آن را کاهش دهد. به همین سبب انتخاب این خودرو برای خریداران جوان یا افرادی که به دنبال صرفه‌جویی در هزینه هستند، ممکن است چندان مناسب نباشد.
 
در حوزه رقابت، مکث موتور باید با برند‌های دیگر حاضر که در بازار ایران  شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌تری دارند، این موضوع چالشی بزرگ برای تثبیت جایگاه لوکانو L۷ در بازار ایران محسوب می‌شود. از جهتی دیگر، شرکت مکث موتور هنوز در زمینه بازاریابی و اطلاع‌رسانی به خریداران تازه‌وارد چندان موفق عمل نکرده و برخی مشتریان از نبود اطلاعات دقیق درباره قطعات و خدمات پس از فروش شکایت دارند.
لوکانو L۷ و مکث موتور؛ وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
 
طراحی مدرن، امکانات رفاهی و ایمنی، سیستم چهارچرخ محرک و تجربه رانندگی مناسب در مسیر‌های شهری و سبک آفرود، باعث شده‌اند لوکانو L۷ بتواند توجه خریداران را جلب کند. برای خریدارانی که به دنبال یک شاسی‌بلند جمع‌وجور با قابلیت‌های نسبی آفرود، امکانات رفاهی کامل و ظاهر اسپرت هستند، این خودرو گزینه‌ای جذاب است.
 
 لوکانو L۷ خودرویی است که با وعده‌های بزرگ وارد بازار ایران شده و نقاط قوت مشخصی دارد، اما خریداران باید با دید باز نسبت به مشکلات احتمالی خدمات پس از فروش، کیفیت متریال داخلی، هزینه نگهداری و عملکرد برخی سیستم‌ها تصمیم‌گیری کنند. به عبارت دیگر، لوکانو L۷ می‌تواند برای افرادی که نیازمند شاسی‌بلند با طراحی مدرن و امکانات رفاهی کامل هستند مناسب باشد، اما تجربه مالکیت آن بسته به دسترسی به خدمات و توجه به هزینه‌های نگهداری، می‌تواند متفاوت باشد.
لوکانو L۷ و مکث موتور؛ وعده‌های بزرگ تا واقعیت بازار ایران
مکث موتور شاید بتواند با  افزایش نمایندگی‌ها، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای تجربه مشتری، می‌تواند جایگاه خود را در بازار خودرو‌های شاسی‌بلند ، کراس اور و وانت  ایران تثبیت کند و اعتماد خریداران را بیش از پیش جلب نماید. لوکانو L۷ با تمام نقاط قوت و ضعف خود، نمونه‌ای از تلاش شرکت‌های تازه‌وارد برای رقابت با برند‌های قدیمی و شناخته‌شده در ایران است که البته باید مراقب باشد  به سرنوشت  دیگر خواهران چینی اش دچار نشود !
