محکوم شدن رپر معروف به بیش از ۴ سال زندان

وکلای کومبز خواستار صدور حکمی حداکثر ۱۴ ماهه بودند که با احتساب دوران بازداشت، می‌توانست به آزادی او پیش از پایان سال منجر شود. اما دادستان‌های فدرال درخواست مجازاتی بسیار سنگین‌تر کردند و خواستار ۱۱ سال و سه ماه زندان و جریمه‌ای مشابه شدند.

یک قاضی فدرال در نیویورک، شان دیدی کومبز، خواننده و تهیه‌کننده موسیقی مشهور آمریکایی را به اتهام «انتقال برای مشارکت در فحشا» به چهار سال و دو ماه زندان محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این حکم در حالی صادر شد که هیات منصفه فدرال در ماه جولای، این چهره ۵۵ ساله موسیقی را از جدی‌ترین اتهامات شامل توطئه برای تشکیل شبکه تبهکاری و قاچاق انسان تبرئه کرده بود، هر یک از این اتهامات حداکثر مجازات ۱۰ سال زندان داشتند.

کومبز که تمام اتهامات را رد کرده بود، از زمان بازداشتش در سپتامبر ۲۰۲۴ در مرکز بازداشت متروپولیتن بروکلین نگهداری می‌شد. ۱۳ ماهی که او تا زمان جلسه روز جمعه در بازداشت بود، جزو دوران محکومیت ۵۰ ماهه‌اش محسوب می‌شود؛ به این ترتیب او حدود سه سال دیگر در زندان باقی خواهد ماند.

او همچنین موظف به پرداخت ۵۰۰ هزار دلار جریمه نقدی شد و پس از آزادی از زندان، پنج سال تحت نظارت قضایی خواهد بود.

وکلای کومبز خواستار صدور حکمی حداکثر ۱۴ ماهه بودند که با احتساب دوران بازداشت، می‌توانست به آزادی او پیش از پایان سال منجر شود. اما دادستان‌های فدرال درخواست مجازاتی بسیار سنگین‌تر کردند و خواستار ۱۱ سال و سه ماه زندان و جریمه‌ای مشابه شدند. دادستان‌ها در لایحه خود عنوان کردند: «سوابق و ویژگی‌های او نشانگر سال‌ها سوءاستفاده و خشونت است». اداره نظارت فدرال نیز مجازاتی میان پنج تا هفت سال زندان پیشنهاد کرده بود.

دادستان‌ها مدعی شدند کومبز بیش از دو دهه رهبری شبکه‌ای مجرمانه را برعهده داشت که درگیر جرایمی، چون قاچاق انسان، آدم‌ربایی، کار اجباری، توزیع مواد مخدر، آتش‌سوزی عمدی، رشوه، تحریک به فحشا و اخلال در عدالت بوده است.

هیات منصفه شهادت بیش از ۳۰ شاهد از جمله دوستان سابق، کارمندان، نیرو‌های امنیتی، کارکنان هتل، مأموران پلیس و چهره‌های شناخته‌شده‌ای، چون کید کادی و دان ریچارد را شنید.

در کنار پرونده کیفری، کومبز همچنان با بیش از ۵۰ شکایت مدنی در ارتباط با آزار جنسی و رفتار‌های نادرست مواجه است که او تمامی آنها را رد کرده است.

به گزارش گاردین، داستان شکایات‌های اخلاقی از دیدی زمانی آغاز شد که در ابتدا کیسی ونتورا خواننده آمریکایی در اواخر سال ۲۰۲۳، یک شکایت‌نامه چند میلیون دلاری علیه دیدی به سبب تعرض جنسی تنظیم کرد، اما این شکایت خارج از سیستم قضایی حل و فصل شد. ۹ ماه بعد، ۱۱ شکایت مدنی از سوی شاکیانی که ادعا می‌کردند بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۹ توسط دیدی مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند، ثبت شد.

در مارس ۲۰۲۴، چندین ملک مرتبط با شان جان کومبز معروف به دیدی به عنوان بخشی از تحقیقات مورد تفتیش قرار گرفت و در ماه می ۲۰۲۴، تصاویر نظارتی دقیق از حمله فیزیکی دیدی به کیسی ونتورا در یک هتل منتشر شد.

در سپتامبر ۲۰۲۴، دیدی توسط هیات منصفه عالی فدرال در منهتن محکوم به قاچاق جنسی، اخاذی و ایجاد شرکت غیرقانونی که در آن زنان و اطرافیان خود را برای برآورده کردن تمایلات جنسی، حفظ آبرو و پوشاندن رفتارش، مورد آزار، تهدید و اجبار قرار داده است، متهم شد، اما اعلام بی‌گناهی کرد.

شان جان کامبز (دیدی) برنده سه جایزه گرمی است که به کشف استعدادهایی، چون آشر، بیگی و مری جی. بلایژ کمک کرده است.