فناوری
فناوری
ساعاتی پیش از پروژه اف-۴۷ آمریکا رونمایی شد
پروژه جنگنده F۴۷ به عنوان جنگنده نسل ششمی آمریکا کلید خورد
۱۳۳۲۲۲۸
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۵۵
04 October 2025
اف 47
جنگنده نظامی
جنگنده نسل ششمی
عکس: قبر همسر آیت الله سیستانی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۵
در انتظار بررسی:
۱
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
9
20
پاسخ
گل بود به سبزه نیز آراسته شد .
دیگه خود دانید .
ناشناس
|
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
4
2
پاسخ
ما هم باید از موشک قاره پیما رونمایی کنیم
