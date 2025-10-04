فیلم Peaky Blinders در سال ۲۰۲۶ اکران خواهد شد

کیلین مورفی بازیگر شناخته‌ شده و برنده اسکار که با نقش‌آفرینی در سریال Peaky Blinders به شهرت جهانی رسید، خبر داد فیلم سینمایی این مجموعه محبوب با نام Peaky Blinders: The Immortal Man در سال ۲۰۲۶ اکران خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ورایتی؛ این فیلم که سال گذشته فیلم‌برداری شده، داستان توماس شلبی (مورفی) را در جریان جنگ جهانی دوم روایت می‌کند. او پس از بمباران‌های نیروی هوایی آلمان نازی به بیرمنگام بازمی‌گردد و مأموریت‌های محرمانه‌ای را بر عهده می‌گیرد. در کنار مورفی، بازیگرانی، چون ربکا فرگوسن، تیم راث، استیون گراهام، سوفی راندل و بری کیوگن نیز در این اثر حضور دارند.

اما ماجراجویی‌های خانواده شلبی به همین جا ختم نخواهد شد. طبق اعلام نتفلیکس و بی‌بی‌سی، پس از این فیلم، یک سریال نیز ساخته خواهد شد که وقایعش در بریتانیا در سال ۱۹۵۳ اتفاق می‌افتد. در این دوران شاهد بازسازی‌های پس از جنگ هستیم و نسل جدیدی از خانواده شلبی درگیر رقابت‌هایی خونین برای تسلط بر پروژه‌های عظیم بازسازی شهر می‌شوند. این اسپین‌آف که به تهیه‌کنندگی مورفی تولید خواهد شد، در دو فصل شش قسمتی ساخته می‌شود و فیلم‌برداری‌اش در بیرمنگام صورت می‌گیرد.

سریال Peaky Blinders به عنوان یکی از محبوب‌ترین درام‌های تلویزیونی جهان در شش فصل بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۲ منتشر شد. حالا با این فیلم و سریال جدید، به نظر می‌رسد میراث خانواده شلبی همچنان ادامه خواهد داشت.