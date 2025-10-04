En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قسم قرآن را باور کنیم یا ؟! ...

اواخر سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد را به جریان انداخته و او را به عنوان مقصر افزایش نرخ دلار و طلا برکنار کردند.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۹۸
| |
884 بازدید
|
۲

قسم قرآن را باور کنیم یا ؟! ...

در همان زمان امیرحسین ثابتی از مخالفان سرسخت همتی و از افرادی که برای برکناری او سنگ تمام گذاشت اظهاراتی را مطرح کرد که بازخوانی آن در این روزها خالی از لطف نیست.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، او گفته بود : من دست روی قرآن می گذارم اگر همتی دنبال سیاست های اشتباه نمی رفت والله قسم قیمت دلار 92 هزار تومان نبود!

نماینده جوان مجلس در حالی 7 ماه قبل سوگند خورده بود قیمت ارز نباید 92 هزار تومان باشد که دو هفته بعد از برکناری همتی، دلار از 100 هزار تومان عبور کرد و با یک عقب گرد موقت، این روزها در آستانه 120 هزارتومان قرار دارد.

اگر چه همتی در سیاست های اقتصادی دیدگاه های خطایی داشت اما پر واضح است که عملکرد دولت در زمینه قیمت دلار و ارز ارتباط مستقیمی با وزیر اقتصاد ندارد و اگر هم مجلس به دنبال مقصری بود باید در بانک مرکزی به دنبال او می گشت ؛ بنابراین مشخص است که به دلیل نزدیکی فرزین به جریان اصولگرای مجلس، استیضاح همتی نه با هدف اصلاح بلکه با هدف سیاسی انجام شد.

در سیاسی بودن برکناری همتی همین بس که بعد از برکناری او از وزارت اقتصاد علی رغم حدود دو برابر شدن قیمت طلا و افزایش 30 هزارتومانی نرخ ارز هیچ سخنی از بهارستان به گوش نمی رسد مگر اینکه جریان تندروی مجلس گناه وضعیت ارز را این بار به گردن دیگر افراد غیر هم سو مانند وزیر راه یا معاون حقوقی رئیس جمهور و حتی وزیر خارجه بیاندازند!

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
امیرحسین ثابتی همتی سوگند قیمت دلار فرزین خبر فوری عبدالناصر همتی
ترامپ امروز چه تفاوتی با ترامپ دور قبل دارد؟
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
همتی: همین امروز و فردا قیمت ارز را پایین خواهیم آورد / پیش بینی تحلیلگران و سرمایه گذاران از قیمت طلا در این هفته / تشدید شیوع کرونا، نفت را ارزان کرد
ماجرای توزیع رانت ۲۲۰ هزار میلیارد تومانی با دست فرمان همتی و فرزین/ دلار تا کجا بالا می‌رود؟
اما و اگر‌های افتتاح تالار مبادلات ارز توافقی/طرحی پرابهام در دقیقه ۹۰
واکنش همتی به افزایش قیمت دلار
فرزین: وارد بازار فردایی خواهیم شد تا نتوانند نرخ ارز را دستکاری کنند/ انتظارات تورمی بازار را به هم ریخته است/ مذاکرات و گشایش‌های ارزی در راه است/ دلار آرام می‌گیرد
همتی: پیگیر رفع موانع تولید در ستاد اقتصادی هستم
همتی برای کاهش نرخ سود بانکی دست به کار شد
پیروزی بزرگ سوپرانقلابی ها/اشتباه بزرگ پزشکیان/مغز متفکر برکناری همتی چه کسی بود؟
کاهش قیمت دلار در راه است؟
عکس: میز نماینده تندرو مجلس در روز استیضاح همتی
پس‌لرزه‌های استیضاح در بازار دلار همچنان ادامه‌ دارد
رکود در بازار؛ خرید و فروش آهن متوقف شد/ طناب برگزیت بر گردن یک خودروساز/ وزیر صنعت: قیمت گوشت باید کاهش یابد/ دو سناریوی اصلی برای طلا در هفته جاری/ چرا این روز‌ها مرغ گران‌تر می‌شود؟
جدیدترین قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو/ درخواست غرامت یک شرکت خودروساز از مدیرعامل سابق/ خیز ترامپ برای کنترل صندوق بین‌المللی پول/ همتی: ۵۰ درصد توان ما صرف خنثی کردن توطئه رانت خواران داخلی می‌شود
همتی: ثبات به‌زودی به بازار ارز بازمی‌گردد
واکنش تند کیهان به گزارش توییتری همتی درباره FATF
ارزپاشی نمی‌کنیم/ گفته نوبخت شوخی است
دلار ۶۴ هزار تومانی و کنایه یک کارشناس اقتصادی به بانک مرکزی/ خبر خوش دولت برای کارمندانش/ میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز چقدر بود؟ / فرزین از جذب سرمایه‌های ریالی و ارزی مردم خبر داد!
هجوم پول‌های تازه به بازار؛ از فردوسی تا سعادت آباد/ بهار رویایی برای سهامداران / دلیل جهش دوباره قیمت دلار چیست؟ / تتمه ارز حاصل از صادرات در راه بازگشت؟
همتی: بخشی از منابع مسدود شده کشور آزاد می‌شود
همتی: «قِران» با «تومان» می‌آید؛ حذف صفر از پول ملی هیچ تاثیری در تورم ندارد/ وزیر صنعت: گرانی دور از انتظار نیست/ پیش بینی قیمت نفت در ۲۰۲۱/ فرمول قیمت گذاری خودرو نهایی شد؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
1
1
پاسخ
اینو خوب اومدی تابی جون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
2
0
پاسخ
این سخنان عذر بدتر از گناه می‌باشد و نشان دهنده ناتوانی شما در کنترل قیمت ارز می باشد و با یک معذرت خواهی اعتراف کنید و مشکل را گردن آن نماینده نیندازید
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
ائتلاف‌های ضد ایرانی در منطقه علیه اسرائیل سوق یافته است/ ممکن است موشک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای در عربستان مستقر شود
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۱ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aZ4
tabnak.ir/005aZ4