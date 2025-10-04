قسم قرآن را باور کنیم یا ؟! ...

اواخر سال گذشته جمعی از نمایندگان مجلس طرح استیضاح عبدالناصر همتی وزیر پیشین اقتصاد را به جریان انداخته و او را به عنوان مقصر افزایش نرخ دلار و طلا برکنار کردند.

در همان زمان امیرحسین ثابتی از مخالفان سرسخت همتی و از افرادی که برای برکناری او سنگ تمام گذاشت اظهاراتی را مطرح کرد که بازخوانی آن در این روزها خالی از لطف نیست.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، او گفته بود : من دست روی قرآن می گذارم اگر همتی دنبال سیاست های اشتباه نمی رفت والله قسم قیمت دلار 92 هزار تومان نبود!

نماینده جوان مجلس در حالی 7 ماه قبل سوگند خورده بود قیمت ارز نباید 92 هزار تومان باشد که دو هفته بعد از برکناری همتی، دلار از 100 هزار تومان عبور کرد و با یک عقب گرد موقت، این روزها در آستانه 120 هزارتومان قرار دارد.

اگر چه همتی در سیاست های اقتصادی دیدگاه های خطایی داشت اما پر واضح است که عملکرد دولت در زمینه قیمت دلار و ارز ارتباط مستقیمی با وزیر اقتصاد ندارد و اگر هم مجلس به دنبال مقصری بود باید در بانک مرکزی به دنبال او می گشت ؛ بنابراین مشخص است که به دلیل نزدیکی فرزین به جریان اصولگرای مجلس، استیضاح همتی نه با هدف اصلاح بلکه با هدف سیاسی انجام شد.

در سیاسی بودن برکناری همتی همین بس که بعد از برکناری او از وزارت اقتصاد علی رغم حدود دو برابر شدن قیمت طلا و افزایش 30 هزارتومانی نرخ ارز هیچ سخنی از بهارستان به گوش نمی رسد مگر اینکه جریان تندروی مجلس گناه وضعیت ارز را این بار به گردن دیگر افراد غیر هم سو مانند وزیر راه یا معاون حقوقی رئیس جمهور و حتی وزیر خارجه بیاندازند!