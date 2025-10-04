En
۴ کشته و مصدوم در تصادف بزرگراه آبشناسان تهران

بر اثر تصادف صبح امروز در مسیر کندروی بزرگراه آبشناسان تهران، یک راکب موتورسیکلت جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر از جمله یک دانش‌آموز دختر به شدت مصدوم شدند.
۴ کشته و مصدوم در تصادف بزرگراه آبشناسان تهران

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ صبح امروز، در مسیر کندروی بزرگراه آبشناسان تهران، قبل از تقاطع سردار جنگل شمال و زیر پل عابر پیاده، تصادفی شدید رخ داد که جان یک نفر را گرفت و ۳ نفر دیگر را مجروح کرد.

یکی از راکبان موتورسیکلت که از مصدومان این حادثه بود، بر اثر شدت جراحات در صحنه جان باخت. علاوه بر او، یک دانش‌آموز دختر نیز با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شد و به دلیل ضربه مغزی، وضعیتش وخیم گزارش شده است.

محل وقوع حادثه، منطقه‌ای است که تردد و پیاده کردن دانش‌آموزان چند مدرسه در آن صورت می‌گیرد و فاقد هرگونه علائم هشداردهنده یا سرعت‌گیر است، امری که می‌تواند خطرات مشابه را افزایش دهد.

