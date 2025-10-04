En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعدام ۶ تروریست وابسته به اسرائیل در خوزستان

قوه قضاییه اعلام کرد: ۶ عضو یک شبکه تروریستی تجزیه‌طلب وابسته به رژیم صهیونیستی که به طراحی و اجرای چندین عملیات خونبار، از جمله ترور چهار شهید مدافع امنیت و بمب‌گذاری در خرمشهر اعتراف کرده بودند به سزای اعمال خود رسیدند.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۸۰
| |
942 بازدید
اعدام ۶ تروریست وابسته به اسرائیل در خوزستان

بامداد امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ حکم اعدام ۶ عنصر تروریست تجزیه‌طلب که طی سال‌های گذشته با انجام سلسله عملیات‌های مسلحانه و بمب‌گذاری، امنیت استان خوزستان را هدف قرار داده بودند، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز اجرا شد.

به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این تروریست‌ها مشارکت مستقیم در ترور و به شهادت رساندن مأموران فراجا و حافظان امنیت، شهیدان الله‌نظر صفری، محمدرضا رفیعی‌نسب، علی صالحی‌مجد و یونس بحر داشته و همچنین به طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانه‌ای نظیر ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانک‌ها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد اعتراف داشته‌اند.

عناصر مذکور علاوه بر نقش اساسی در عملیات‌های تروریستی، با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت می‌شدند.

اقدامات تروریست‌های معدوم طی سالیان گذشته بارها آرامش و امنیت شهروندان خوزستانی را تهدید کرده بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
تروریست خوزستان اعدام امنیتی تروریستی قوه قضاییه خبر فوری ترور
استیضاح وزیر راه و شهرسازی در انتظار اعلام وصول هیئت رئیسه/ عملکرد خانم صادق همچنان ضعیف است
همه آنچه باید از حراج سکه بدانید/ شرایط خرید و محدودیت‌ها/ برآورد قیمت سکه در حراج ۹ مهر
نی و کمانچه در برابر ارکستر/ چرا موسیقی ایرانی غمگین است؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترور قاضی صلواتی کذب است
تصویر فرد متهم به همکاری با ایران برای ترور نتانیاهو
حکم اعدام ۹ تروریست داعشی اجرا شد
فهرست چهره‌های تروریستی اسرائیل منتشر شد
پرونده متروپل در مرحله تحقیقات مقدماتی است
انهدام یک تیم تروریستی توسط سپاه پاسداران
اعدام ‌دو تروریست و یک‌ ‌شرور در سیستان و بلوچستان
حکم اعدام یک تروریست داعشی اجرا شد
روند دادرسی پرونده تتلو کامل نشده است
حکم اعدام ۹ تروریست داعشی اجرا شد
جاسوس هسته‌ای موساد در ایران اعدام شد
جاسوس رژیم صهیونسیتی اعدام شد
نخستین عکس از دو عامل منافقین که امروز اعدام شدند
واکنش دستیار اجتماعی رئیس جمهور به ترورهای امروز
هم پیمانی ایران و پاکستان برای مقابله با تروریست‌‌ها
لزوم بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر/خانواده محکومان فراموش نشوند!
معاون قوه قضاییه: محاربه داخل شهر هم محقق می‌شود
تصاویر چهار اعدام شده متهم به همکاری با «موساد»
حبس و اعدام برای ۲ نفر از اعضای گروهک‌های تروریستی
قتل عام 15 نفر توسط بوکوحرام
برچسب منتخب
# خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # اسنپ بک
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد
ابطحی: مصاحبه «ترامپ» و «نتانیاهو» بدنم را لرزاند!
اعدام سه‌خلبان ایرانی به‌دلیل عدم حمایت از اسرائیل در جنگ اعراب
روایت سرهنگ آمریکایی از برنامه نظامی گام به گام: از میان هفت کشور فقط ایران مانده!
کمبود کدام ماده معدنی باعث تکرر ادرار می شود؟
فوری/حماس با طرح ترامپ موافقت کرد
روایت الجزیره قطر از پروژه اسرائیل برای ایران
آخرین جزییات از خسارت زلزله ۵.۳ ریشتری دیشب
زلزله کرج را لرزاند
«رز و جک» در پشت‌صحنه فیلم سینمایی «تایتانیک»
سنگ تمام خلبان هواپیمای پزشکیان در مهرآباد
عربستان به بمب اتمی پاکستان دسترسی پیدا کرد/ ریاض به دنبال ساخت کارخانه غنی‌سازی بومی است
استراتژی جدید اسرائیل علیه ایران لو رفت
ایران تأسیسات هسته‌ای جدیدی ساخته که زیر نظر آژانس نیست/ احتمال حملات جدید اسرائیل و آمریکا وجود دارد  (۱۱۳ نظر)
مرشایمر: همان بلایی که آنجا آوردند، هدف بعدی‌اش ایران است  (۱۱۱ نظر)
ژاپن تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت  (۱۰۸ نظر)
دو لبه قیچی ؛ افراط روحانی و جلیلی چه بر سر ایران آورد؟  (۹۷ نظر)
آیا تمام تحریم‌های ایران در ۲۶ مهر لغو خواهند شد؟  (۹۶ نظر)
طعنه‌های مجری صداوسیما به روحانی و ظریف  (۷۸ نظر)
قیمت برنج، ترمز برید/ آقای وزیر؛ چرا برنج ارزان نشد؟/ روش جدید دلالان برای گران‌فروشی!  (۷۳ نظر)
نکاتی پیرامون اهانت فواد ایزدی به سردار محمد باقری / نقش فواد ایزدی و امثال او در تصمیمات اشتباه چیست؟  (۶۸ نظر)
تسلیحات روسی در جنگ ایران و اسرائیل ضعیف عمل کرد/ عربستان و ترکیه برای ایران خواب بدی دیده‌اند  (۶۷ نظر)
حقوق عمانی‌ها ۴۶ برابر و قزاق‌ها ۹ برابر ایران/ دست‌‌های بی‌مزد!  (۶۲ نظر)
واکنش فرزین به دلار ۱۱۷,۰۰۰ تومانی/ بانک مرکزی ترمز بازار را می‌کشد؟  (۶۱ نظر)
احضار مدنی زاده به مجلس برای پاسخگویی درباره معیشت مردم  (۶۰ نظر)
پرسش چالشی در نشست خبری دبیر ستاد ملی جمعیت/ ما را مجاب کنید چرا فرزند بیشتر؟+فیلم  (۵۳ نظر)
اسرائیل زمان اوباما قرار بود به ایران حمله کند / بهزاد نبوی وضعیت نیمه‌محاصره‌ای دارد! / به من فحش می‌دهند و می‌گویند پنجاه و هفتی! / هیچ انتقادی به آمریکا و اسرائیل ندارم  (۵۱ نظر)
یوسف تیموری با زنان بی‌حجاب در مراسم جنجالی  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005aYm
tabnak.ir/005aYm