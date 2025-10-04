اعدام ۶ تروریست وابسته به اسرائیل در خوزستان

بامداد امروز شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۴ حکم اعدام ۶ عنصر تروریست تجزیهطلب که طی سالهای گذشته با انجام سلسله عملیاتهای مسلحانه و بمبگذاری، امنیت استان خوزستان را هدف قرار داده بودند، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تأیید دیوان عالی کشور، سحرگاه امروز اجرا شد.
به گزارش تابناک به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این تروریستها مشارکت مستقیم در ترور و به شهادت رساندن مأموران فراجا و حافظان امنیت، شهیدان اللهنظر صفری، محمدرضا رفیعینسب، علی صالحیمجد و یونس بحر داشته و همچنین به طراحی و اجرای اقدامات خرابکارانهای نظیر ساخت و کارگذاری بمب، انفجار ایستگاه گاز خرمشهر، حمله مسلحانه به بانکها، پرتاب نارنجک به مرکز نظامی و تیراندازی به مساجد اعتراف داشتهاند.
عناصر مذکور علاوه بر نقش اساسی در عملیاتهای تروریستی، با رژیم صهیونیستی در ارتباط بوده و از سوی عوامل معاند خارجی حمایت میشدند.
اقدامات تروریستهای معدوم طی سالیان گذشته بارها آرامش و امنیت شهروندان خوزستانی را تهدید کرده بود.