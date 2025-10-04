En
سامان محمدی خیاره اعدام شد+جزییات

سامان محمدی خیاره به اتهام محاربه و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام در سنندج پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.
کد خبر: ۱۳۳۲۱۷۶
1310 بازدید
طراح و سرکرده عملیات ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام اعدام شد

به گزارش تابناک، سامان محمدی خیاره به اتهام محاربه و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری، انجام عملیات مسلحانه و طراحی و سرکردگی ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام در سنندج پس از طی روال قانونی به دار مجازات آویخته شد.

شهید ماموستا محمد شیخ‌الاسلام در 26 شهریور سال 88 در پی اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد سید قطب سنندج، مقابل این مسجد توسط افراد وابسته به یک گروهک تروریستی تکفیری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و شهید شد.

یکی از عوامل اصلی شهادت ماموستا شیخ‌الاسلام که به همراه چند تروریست دیگر شناسایی و دستگیر شدند فردی بود به هویت سامان محمدی خیاره.

سامان محمدی خیاره از عناصر گروهک تروریستی-تکفیری‌ای بود که در  سال 1385 پس از طی دور‌ه‌های آموزشی جذب گروهک شده و در عملیات‌های تروریستی و خرابکارانه وابسته به این گروهک در داخل ایران شرکت می‌کرد. 

حمله تروریستی به ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج، شرکت در سرقت طلا فروشی و آدم‌ربایی منجر به قتل فرد ربوده شده و طراحی عملیات و سرکردگی ترورشهید شیخ‌الاسلام از جمله اقدامات مجرمانه محکوم‌علیه بوده است. 

سامان محمدی همچنین در سرقت مسلحانه از یک طلا فروشی در همدان و سرقت مسلحانه یک اتومبیل و ترور راننده آن، تیراندازی به سمت مردم و حمله مسلحانه به ایستگاه پلیس در سه راه شیخان سنندج و شهادت یک سرباز نقش داشته است.

پس از متلاشی شدن گروهک تروریستی- تکفیری، سامان محمدی خیاره در شهر‌های مختلف کشور از بانه، بوکان و شهرستان هشتگرد استان البرز مخفی شده بود که با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در تاریخ 9 آذر سال 1392 بازداشت شد.

 پس از دستگیری متهم، پرونده وی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد.

دادگاه  با حضور محکوم‌علیه و وکیل وی برگزار و با توجه به گزارش نهاد‌های امنیتی، اقاریر و مستندات موجود در پرونده، سامان محمدی خیاره به اعدام محکوم شد.

با درخواست فرجام خواهی متهم و وکیل وی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد.

دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به پرونده، درخواست فرجام خواهی را قبول کرده و پس از نقض حکم، پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع داد.

پرونده مجدد در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به مستندات موجود، حکم اعدام متهم صادر شد.

دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده حکم صادره را تایید و ابرام کرد.

در نهایت حکم اعدام سامان محمدی خیاره فرزند سالم به اتهام محاربه و برهم زدن امنیت کشور و عضویت در گروهک‌های تروریستی و تکفیری و انجام عملیات مسلحانه و فرماندهی ترور شهید ماموستا شیخ‌الاسلام صبح امروز اجرا شد.

 

 
شهید ماموستا شیخ‌الاسلام اعدام ترور سامان محمدی خیاره سامان محمدی گروهک تروریستی
